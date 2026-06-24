El juez del 'caso Plus Ultra' cita como investigado al empresario socio de Zapatero el 21 de julio

1099102.1.260.149.20260624125014 Archivo - El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha citado como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 21 de julio a las 9.00 horas.

Así consta en una providencia recogida por Europa Press, en la que el magistrado acuerda la toma de declaración de Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de esta causa.

El juez Calama mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

En este contexto, sitúa a Zapatero como líder de una presunta red que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que acordó su imputación.

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