Archivo - El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado en el 'caso Koldo' al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba el 23 de noviembre, para interrogarle sobre las presuntas entregas de dinero del comisionista Víctor de Aldama.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado accede a la petición de Villalba, que solicitó declarar de forma voluntaria sobre ese extremo.

Moreno recuerda que Aldama, también imputado en este caso, reconoció en sede judicial "haber entregado alrededor de 25.000 euros" a Villalba.

Por otro lado, el juez rechaza las peticiones de la defensa de Villalba de abrir de pieza separada secreta y de requerir al Ministerio del Interior que certifique si él tuvo autorización entre 2017 y 2023 para recibir o gestionar fondos reservados, y de ser así los importes que le fueron entregados.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en uno de sus informes que Villalba colaboró para infiltrar a la trama dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por la que habría recibido "una contraprestación económica --que podría ascender a más de 88.000 euros entre 2021 y 2023-- cuya finalidad primordial era asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal".

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