El juez cita a Errejón el martes para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Mouliaá

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez Adolfo Carretero ha citado al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón para entregarle el auto de apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021.

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el magistrado llama a Errejón a partir de las 09.30 horas para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid estudiará un día antes, el lunes, el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos.

Esta citación del juez ha sido notificada la misma semana en la que Mouliaá ha comunicado que retira la acusación que mantenía contra Errejón por presunto abuso sexual. Según la actriz, "no es una retractación, es un límite", una decisión que tomó porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

LA FISCALÍA RETIRÓ SU ACUSACIÓN

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

De hecho, el Ministerio Público pidió en un escrito al que tuvo acceso esta agencia de noticias la "libre absolución" de Errejón al considerar que "los hechos no son constitutivos de delito".

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", señaló.

La propia Adive sostiene que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones. La asociación busca salvaguardar "los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".