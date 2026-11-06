El juez cita como testigo a la mujer con la que Sáenz de Tejada habló de "eliminar" a la jueza del 'caso David Sánchez'

El exjuez Luis Sáenz de Tejada a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por el caso ‘Leire Díez’, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha citado como testigo el próximo 24 de noviembre a Cintia Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz a la que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada habría hablado de "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda esta citación el mencionado día, en la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, a partir de las 10.15 horas de la mañana.

El nombre de Cintia Rocho se conoció a raíz de su declaración como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que, según un informe que recoge su testimonio, señaló que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según su relato, era "causarle daño físico".

Sáenz de Tejada está siendo investigado por su presunta vinculación con la trama del 'caso Leire Díez', en el que Pedraz investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría sido dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por la exmilitante socialista Leire Díez.