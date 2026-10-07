El juez cita como testigos a la vicepresidenta Aagesen y Errejón en noviembre en el caso del préstamo de Air Europa

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El juez que investiga el 'caso Air Europa' ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón para los próximos 23 de noviembre --en la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales-- y 24 de noviembre, respectivamente.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado José María Escribano cita también a Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes, el mismo día que Errejón.

El magistrado instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a la aerolínea en noviembre de 2020, en la que está imputado el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora.

Se da la circunstancia de que en 2020, cuando era diputado y líder de Más País, Errejón denunció en una pregunta parlamentaria que el rescate a Air Europa incumplía "de manera clamorosa las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica" aprobado en el pleno del Congreso el 29 de julio de ese mismo año, puesto que entre las condiciones asumidas por la compañía aérea para obtener dicha ayuda no había "ninguna de carácter climático o ambiental".

El 23 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, el juez ha citado como testigos a la exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva, actual presidenta de Patrimonio Nacional; a la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque; al director de Asuntos Jurídicos de la SEPI, Francisco Javier Loriente; y al exsecretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Raúl Blanco.

El día siguiente, a partir de la misma hora, también comparecerán como testigos el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio; el exsecretario general de Asuntos Económicos Manuel de la Rocha; y el director Corporativo y de Estrategia de la SEPI, José Ángel Partearroyo.

La imputación de Lora parte de una querella de PP y Vox que fue admitida a trámite por el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Escribano aprecia que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

El pasado julio, en su declaración como imputado, Bartolomé Lora admitió la existencia de reuniones relacionadas con el rescate que el ente público concedió a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de las ayudas.

Lora, que contestó a todas las partes, negó irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea y explicó que los mencionados encuentros tuvieron lugar en julio de 2020.

Escribano acordó, asimismo, requerir a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, "todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda" tras la declaración de Lora.