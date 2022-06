El juez García Castellón alerta sobre los ataques a la independencia judicial y pide mayor protección frente a ellos

Pascual Sala dice que si el CGPJ no se ha renovado "no es porque el sistema sea malo" sino porque quienes lo practican no cumplen su función

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha alertado sobre los ataques a la independencia judicial, algunos destinados a destruir al objetivo "como persona pero también profesionalmente", al tiempo que ha reclamado una mayor protección para los jueces y magistrados frente a ellos, en el marco de la XI Edición de los Premios Puñetas, que ha entregado este martes la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

Así se ha pronunciado García Castellón en el breve discurso que ha ofrecido al recoger el premio 'Puñetas de Plata', con el que ha sido galardonado "por haber instruido juicios de enorme relevancia política y económica con profesionalidad e imparcialidad", según explica ACIJUR en un comunicado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha explicado que cuando pensó en solicitar plaza en la AN, en 1993, consultó antes con el magistrado Siro García, que ejerció tanto en la AN como en el Tribunal Supremo, el cual le advirtió de que sus decisiones serían atacadas por vías legales, mediante los recursos pertinentes, pero también por "medios ilegales de todo tipo donde lo que se buscaría sería destruir a la persona como persona pero también profesionalmente".

"¿Qué he comprobado en este tiempo que ha transcurrido desde entonces? Que Siro tenía razón, que es mucho peor de lo que dijo", ha aseverado para añadir que, "efectivamente, se utilizan todo tipo de medios" para rebelarse contra decisiones judiciales porque "en la Audiencia Nacional se residencian todos aquellos asuntos de trascendencia nacional y con poderosísimos intereses".

García Castellón ha subrayado que, si bien estos ataques a la independencia judicial no son "un mal español", ya que por su experiencia como juez de enlace en Francia e Italia se dan "en aquellos lugares donde se residencia algún tipo de poder poderoso", la diferencia radica en las herramientas con las que cuentan jueces y magistrados para defenderse de estas embestidas.

"En esos países, por no hablar de los anglosajones, el Estado residencia poderes a los órganos rectores de la magistratura que hacen que esos ataques puedan tener respuesta por parte del Estado", ha expuesto.

En España, en cambio, ha indicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene esa potestad. "En los casos de los ataques más injustificados se limita a una nota de prensa y esa nota de prensa, a efectos prácticos, pues a pocos sitios va", ha lamentado.

García Castellón ha aclarado que no pide "tanto" como en esos países, "pero sí un mínimo", recalcando que dichos ataques acabarán afectando a "generaciones futuras de jueces" porque "no atacan al juez o al profesional, es la piedra que se lanza en el estanque", es un "aviso general a futuros navegantes".

En la misma línea, ha avisado de que "cuando se ataca a la independencia no se está atacando al juez solo sino a la sociedad" en su conjunto. "Conservemos que tenemos un país excelentemente democrático, con todos los fallos que queramos", ha instado.

LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Por su parte, el magistrado Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional, del Supremo y del CGPJ, que ha recibido el 'Puñetas de Oro' por su "dilatada y brillante carrera", ha apuntado a "las disfunciones que está sufriendo la administración de justicia por una concreta inactividad en la renovación del CGPJ", que lleva más de tres años caducado por la falta de un acuerdo político entre PSOE y PP para designar a sus nuevos vocales.

Sala ha reivindicado que "no es porque el sistema sea malo, sino porque quienes lo ejercitan y practican no cumplen adecuadamente su función y son ellos los que no pueden ser catalogados como eminentes".

También han sido premiados Women in a Legal World, que ha recibido el 'Puñetas de Bronce' por "la lucha intensa a favor de promover la igualdad y el talento femenino en la abogacía", y el colectivo jurídico de abogados, registradores, notarios y procuradores de La Palma, distinguido con el 'Puñetas Periféricas', por "ofrecer a todos los ciudadanos de la isla el más rápido asesoramiento y la mejor defensa jurídica" durante la emergencia desatada por la erupción volcánica.