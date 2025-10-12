El juez interroga a Ábalos y Koldo esta semana tras el informe sobre sus "ingresos irregulares y opacos"

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tiene previsto interrogar al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García el miércoles y el jueves, respectivamente, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con García, que pone de manifiesto "ingresos irregulares y opacos".

Aunque el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán reclamó que se suspendieran dichas citaciones porque sus abogados tenían otros señalamientos previos en otras sedes judiciales, el instructor ha acordado mantener las fechas de las comparecencias al considerar que en esta causa hay una persona en prisión provisional, en referencia al propio Cerdán.

Así las cosas, será la cuarta vez que tanto Ábalos como Koldo acudan al Supremo en el marco de esta causa en la que se les investiga por su presunta participación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Hasta ahora, la estrategia de Ábalos ha sido contestar a las preguntas de su abogado y del magistrado; en el caso de Koldo, optó por declarar salvo en la última comparecencia, la de junio, cuando se acogió a su derecho a guardar silencio después de que el instructor rechazara su intento de posponer su declaración hasta que tuviese acceso completo a las actuaciones practicadas en la causa.

En esa última comparecencia se celebró una vista de medidas cautelares en la que las acusaciones populares --bajo la dirección letrada del PP-- pidieron al magistrado instructor que acordara la entrada en prisión provisional de ambos.

En aquella ocasión, sin embargo, la Fiscalía no consideró necesario pedir el ingreso en prisión al entender que no había riesgo de destrucción de pruebas y que Ábalos y Koldo habían acudido siempre que se les había citado ante la justicia.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que esta vez esperará al contenido de las declaraciones para decidir si reclaman o no la entrada en la cárcel de ambos investigados. Cabe recordar que, de momento, los dos tienen vigente la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y las comparecencias periódicas en sede judicial.

"MÉTODOS NO TRANSPARENTES"

El magistrado instructor acordó citarles de nuevo al considerar que el último informe de la UCO recoge "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de Ábalos y Koldo "podrían existir significativas zonas de intersección".

Según recoge el auto de citación, Puente sospecha que Koldo "vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían" a Ábalos, "tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble, viajes y otros gastos personales", "alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos".

Sin embargo, destaca que "del análisis de las cuentas bancarias de Ábalos no resulta la existencia de contrapartidas en favor de García que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de éste".

Así las cosas, el instructor entiende que, o bien Koldo hacía esos pagos "en provecho y beneficio" del entonces ministro "sin contrapartida explícita alguna"; "o bien Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo".

Puente cree que, a la vista de los "ingresos regulares" y los gastos que realmente tenía, Ábalos "pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen", así como "con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos a García --por un tercero o varios-- quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos".

En este sentido, considera que son varios indicios que no encajan con lo que ha declarado Ábalos en sede judicial, donde dijo sobre su relación con Koldo "no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores", por más que éste último asumiera ciertos encargos domésticos.

A su juicio, cabe la posibilidad de que Koldo y Ábalos "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen". Por ello, ve pertinente interrogarles de nuevo.

MÁS DE 95.000 EUROS SIN RASTRO BANCARIO

Cabe recordar que, en dicho informe, la UCO detectó 95.437,33 euros desembolsados por el exministro de Transportes sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres a Ábalos. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el partido como compensación por gastos, pero otros no.

Los agentes también detallaron que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).