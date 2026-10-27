El juez que investiga a Zapatero rechaza su petición de consultar a Arabia Saudí sobre el origen de las joyas

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para corroborar el origen de las joyas que la Policía Nacional incautó en el despacho del exlíder socialista.

Zapatero argumentó que tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante su visita oficial a España en junio de 2007, cuando el exdirigente socialista era presidente del Gobierno.

En un auto recogido por Europa Press, Calama señala que no se trata de invertir la carga de la prueba ni de exigir al investigado la acreditación de su versión de los hechos, pero precisa que en el momento actual "lo que se constata es que la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada" carece de "un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia".

Calama señala que Zapatero no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí para obtener una confirmación oficial de los hechos ahora alegados.

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