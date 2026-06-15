El juez levanta el secreto de una pieza vinculada al 'caso Leire' sobre el rescate a la empresa Tubos Reunidos

Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, a 4 de junio de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha levantado el secreto de sumario de una pieza separada del llamado 'caso Leire Díez', en el que el magistrado investiga supuestas maniobras de la exmilitantes socialista, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, para que la SEPI otorgara un rescate millonario a la empresa Tubos Reunidos a cambio de un presunto beneficio económico.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha acordado levantar el secreto de esta pieza, que se abrió el pasado 27 de mayo, enmarcada en la causa sobre la presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE y el Gobierno.

Ahora, el juez, visto el "estado que mantienen las actuaciones" y "habiéndose realizado las principales diligencias de investigación" que dieron motivo a la declaración del secreto, ve "procedente" permitir a las partes personadas "la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa", según un auto recogido por Europa Press.

En el marco del 'caso Leire Díez', el magistrado también investiga una supuesta red integrada por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán, por formar parte de un grupo que presuntamente amañó contratos de la SEPI para su beneficio económico.

En un informe incorporado al sumario del 'caso Leire Díez' al que tuvo acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmó indicios de que el grupo 'Hirurok', formado supuestamente por Díez, Cerdán, Alonso y Fernández, llevó a cabo "acciones tendentes" al otorgamiento del rescate de 112 millones de euros de la SEPI a Tubos Reunidos, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la mercantil Mediaciones Martínez.

Según la Guardia Civil, la trama propuso acudir a Santos Cerdán y Antxon Alonso para impulsar el rescate en un momento en el que se encontraba bloqueado y recurrieron a la intermediación de un "miembro" del PNV.