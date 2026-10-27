El juez Llarena avisa de que la polarización en España "merma la credibilidad de las instituciones" y "lo rompe todo"

El juez de la AN Enrique López (1d), el magistrado del TS Pablo Llarena (2d), el fiscal del TS, Javier Zaragoza (1i), y el director de 'La Razón', Francisco Marhuenda (2d), a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) instructor del 'procés', Pablo Llarena, y el fiscal de sala del TS Javier Zaragoza han advertido sobre la polarización en la política y en la comunicación pública en España y han subrayado la falta de fortaleza institucional y las tensiones entre poderes, citando Zaragoza explícitamente los "choques" entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a cuenta de la ley de amnistía.

Ambos juristas han coincidido en el marco de la puesta de largo de la obra del magistrado Enrique López, titulada 'El estado del Estado', si bien han aprovechado el foro para realizar un análisis sobre el clima político, la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes en la actualidad nacional.

En este sentido, Llarena ha esgrimido que la polarización actual "lo rompe todo", mermando gravemente la "credibilidad de las instituciones", la cohesión social, las relaciones internacionales y la propia legitimidad del Gobierno.

Durante su intervención ha instado a alejar la reflexión sobre el Estado de la "política de partidos" y ha abogado por una ética pública guiada por la moderación, el sentido del deber, la objetividad y el respeto estricto al pluralismo político.

Asimismo, el magistrado del Supremo ha defendido que la protección de la unidad de España debe articularse desde el reconocimiento de la diversidad del Estado. Para ello, ha reclamado consolidar pilares comunes como una fiscalidad equitativa, una atención sanitaria equivalente y el freno a la fragmentación de espacios comunes por razones culturales.

Además, ha subrayado la necesidad de abordar con visión estratégica retos globales como la gestión e integración de los flujos migratorios y la innovación tecnológica.

"DETERIORO INSTITUCIONAL"

Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha coincidido en diagnosticar un severo "deterioro institucional" derivado de choques entre órganos que no respetan los límites de su actuación. En este contexto, Zaragoza ha puesto el foco en los desacuerdos entre el Supremo y el Tribunal Constitucional a raíz de las resoluciones sobre la amnistía.

En esta línea, el fiscal ha remarcado que la verdadera regeneración democrática pasa por garantizar de forma estricta la independencia del poder judicial y la libertad de los medios de comunicación.

Zaragoza ha rechazado que la regeneración consista en "colonizar el poder judicial" o en "coartar la libertad de prensa", prácticas que ha atribuido a "determinados sectores políticos", al tiempo que ha apelado a sustituir el choque y el sectarismo por el diálogo, la convivencia y el acuerdo.

Finalmente el autor del ensayo y magistrado Enrique López, también ha alertado sobre el riesgo de que la sociedad acabe "acostumbrándose al deterioro" de la vida pública y ha reivindicado la vigencia de la Constitución de 1978, la independencia de la Justicia y la fijación de límites estrictos al poder cuando quien gobierna pretende "ampliar su margen de actuación".

López ha mostrado su preocupación por la facilidad con la que se asimilan las anomalías en el ámbito público hasta que "acaban formando parte del paisaje" y se rebajan las exigencias democráticas. En este sentido, ha criticado la tendencia actual de juzgar las decisiones en función de la procedencia de quien las propone en lugar de evaluar si son aceptables.

Así las cosas, ha instado a superar el pesimismo y a crear las condiciones éticas e institucionales necesarias para construir "una España más fuerte, más justa y más unida" donde sea posible discrepar dentro de un proyecto común compartido.