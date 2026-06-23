El juez Pedraz llama a un exchófer de Sánchez como testigo en el 'caso hidrocarburos' pero sin extenderse al 'caso Koldo

Archivo - El empresario Cristian Corvillo, durante la comisión de investigación del 'caso Koldo', en el Senado. - SENADO - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, ha acordado llamar como testigo al Cristian Corvillo, a quien el PP sitúa como exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque indica que el interrogatorio no podrá "extenderse" a procedimientos distintos como el 'caso Koldo'.

Así lo ha acordado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Pedraz también llama como testigo al hermano de Cristian, Rubén Jonás Corvillo, para indagar en la relación de ambos "con la operativa objeto de la investigación y de las sociedades con ella relacionadas".

De este modo, el magistrado indica que "queda delimitando el objeto de ambas diligencias a lo que constituye el objeto principal" del procedimiento, esto es, "el fraude contra la Hacienda Pública y consiguiente blanqueo de capitales cometido por la sociedad Villalfuel", del empresario Claudio Rivas y vinculada a Víctor de Aldama, conseguidor condenado por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas'.

El pasado diciembre, José Fernández Rosado --investigado en la causa-- declaró que Corvillo le había ofrecido ser testaferro de Espaeventos, una de las empresas investigadas, a cambio de cobrar una cantidad de dinero que no habría llegado a percibir, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Por otro lado, Corvillo fue llamado en marzo por el PP en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde alegó que desconoce "la posición exacta" que le dan los investigadores en la presunta trama de corrupción y rechazó contestar a ninguna de las preguntas.