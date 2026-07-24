El juez rechaza anular el 'caso Plus Ultra' por pedirlo Zapatero fuera de plazo

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones de la causa que había presentado la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando que el expresidente del Gobierno presentó el escrito "fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso a las actuaciones".

En un auto recogido por Europa Press, Calama señala que el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días, que comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

El abogado de Zapatero presentó el pasado 25 de junio un incidente de nulidad por presunta vulneración de derechos fundamentales. En él, el expresidente solicitaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas la entrada y registro en su despacho el pasado 18 de mayo y la pieza separada para investigar el origen de las joyas intervenidas en el mismo, cuya primera pericial arrojó un valor preliminar de 1,3 millones de euros.

En el auto, el juez aduce que "no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación: puesta de manifiesto de las diligencias, entrega de copia, consulta del expediente o cualquier acto que permita conocer la existencia y alcance de la lesión".