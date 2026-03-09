El juez suspende la declaración del exjefe de la UDEF que escondía 20 millones emparedados en su casa

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha suspendido este lunes la declaración por videoconferencia de Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que escondía 20 millones de euros emparedados en su domicilio.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado, que tenía previsto escuchar a Sánchez a partir de las 12.00 horas, finalmente ha cancelado el interrogatorio. El instructor le ha propuesto convertir su declaración --en principio prevista en instrucción-- en una indagatoria, en la que comunicarle su procesamiento.

Sin embargo, la defensa de Sánchez se ha opuesto y ha pedido al magistrado tiempo para poder estudiar el auto en el que se acordó, precisamente, su procesamiento. El juez ha accedido a su petición y ha suspendido la declaración, según las citadas fuentes.

Sánchez, en prisión provisional desde finales de 2024, había solicitado declarar voluntariamente ante el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional en el proceso de instrucción, pero su cambio de situación procesal ha motivado finalmente la cancelación de su declaración, han añadido las mismas fuentes.

En un auto, el juez De Jorge apoyaba la decisión de procesar al expolicía en los indicios recabados de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación.

LA "COLABORACIÓN" DEL EXJEFE DE LA UDEF

El instructor sostiene que la colaboración de Sánchez con la presunta trama de narcotráfico investigada "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en las bases de datos policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización.

"Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos", abunda el magistrado en uno de los autos dictados en el marco de la causa.

Según el instructor, el inspector, "aprovechando la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado, ha creado un auténtico 'campo de minas' alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano "reciben fondos para de esa manera detectar si están siendo realmente investigados por otros grupos policiales"

La investigación, que engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico, se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

EL PRESUNTO LÍDER DE LA TRAMA, TAMBIÉN PROCESADO

El pasado mes de febrero, el juez procesó también a Ignacio Torán, presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada al exjefe de la UDEF, al entender que existen "sólidos indicios" en su contra.

De hecho, en un oficio al que tuvo acceso esta agencia de noticias, agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional le señalaban como el "responsable de la importación" de la droga y como "socio e interlocutor principal" del exjefe de la UDEF.

En uno de estos últimos atestados aportados a la causa, se detallaba que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores --sólo dos fueron intervenidos-- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.