El juez de 'Tsunami' denuncia una "perturbación" en su independencia por las palabras del 'numero dos' de Justicia

Un agente de Policía en la entrada de la Audiencia Nacional, a 16 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Asegura que la acusación de querer "influir" en las negociaciones sobre la amnistía es ajena "a la realidad"



MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una "perturbación" en su "independencia" por las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que acusó al instructor de 'Tsunami Democratic' de querer influir en las negociaciones de la ley de amnistía con el auto por el que dirigía la investigación contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont.

Según informó Europa Press, fue este lunes cuando el magistrado pidió amparo al CGPJ. En ese escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pone el foco en "un órgano Ministerial que, por su íntima conexión con el Poder Judicial y su Gobierno, ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces y magistrados que integran la carrera". "Y cuyas manifestaciones señalando y calificando la actuación de uno de sus integrantes le sitúan en una posición particularmente perturbadora", critica.

Fue el pasado 8 de noviembre cuando Tontxu Rodríguez en una entrevista en Radio Popular señaló de forma irónica que era una "casualidad" que García Castellón dirigiera la investigación sobre 'Tsunami' contra Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, unos días antes de que se llegara "a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC".

También apuntó que el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar "podría hablar un poquito de García Castellón". "¡Qué casualidad que ahora, que se podía llegar a un acuerdo para formar Gobierno, imputen a los líderes catalanes! Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día. Podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones, si eso no es influir...", censuró el secretario de Estado.

PRESUNTA PREVARICACIÓN

Estas palabras, asegura García Castellón, "podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión".

"Se aprecia una perturbación en la independencia del instructor en la medida que, quien afirma lo anterior, es el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia o la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del Ministerio, o la participación en las relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial", recuerda.

El juez asegura que desde que dictó ese auto "se han sucedido diversas manifestaciones respecto a dicha resolución en diferentes medios de comunicación convencionales o digitales, así como en redes sociales". "Sería una tarea prácticamente imposible, por su volumen, analizar el contenido de todo lo publicado. En todo caso, será a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos competentes, a quienes corresponda depurar, si las hubiere, las responsabilidades que pudiera derivarse", zanja.

El magistrado, además, también se refiere a las declaraciones de la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, que el pasado 7 de noviembre afirmó lo siguiente. "Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando", espetó.