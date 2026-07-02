Una jueza rechaza las cautelares solicitadas por Ortega Smith contra su expulsión de Vox

Javier Ortega Smith, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una jueza del Tribunal de Instancia de Madrid ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por Javier Ortega Smith y ha rechazado suspender cautelarmente su expulsión de Vox, según ha informado este jueves la formación.

En concreto, la jueza Nuria Fernández Lozano concluye que no concurren los requisitos legalmente exigidos para la adopción de medidas cautelares al no apreciar la apariencia de buen derecho ni peligro por la demora procesal.

Asimismo, el tribunal impone a Ortega Smith la costas derivadas del incidente de medidas cautelares, mientras el procedimiento principal continúa su tramitación.

Ortega Smith interpuso la demanda contra la cúpula de Vox a finales de abril, alegando una presunta vulneración de sus derechos fundamentales con petición de medidas cautelares para frenar la, a su juicio, "arbitrariedad" que suponía su expulsión. Vox le echó definitivamente a mediados de abril, tras rechazar su último recurso, y tras meses de tiranteces con Bambú.