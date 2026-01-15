La jueza rechaza la querella de Hazte Oír contra Francisco Salazar por presunto acoso sexual

Archivo - El excargo del PSOE Francisco Salazar. - PSOE - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha rechazado la querella que la asociación Hazte Oír presentó contra el ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral.

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza ha decidido no admitir a trámite la querella al no apreciar "ningún elemento objetivo ni subjetivo que avale los hechos denunciados".

La jueza argumenta, en línea con la Fiscalía, que los supuestos indicios de criminalidad reseñados por Hazte Oír se fundamentan en informaciones de medios de comunicación que recogen "testimonios de trabajadoras anónimas o bajo seudónimo en el entorno laboral del PSOE".

Por ello, subraya que "la mera recopilación de informaciones periodísticas sobre personas anónimas, sin testimonios directos de víctimas concretas no identificadas, no constituye base indiciaria suficiente para la incoación de un procedimiento penal".

La Fiscalía se mostró contraria a la admisión incidiendo "la inexistencia de denuncia de las personas agraviadas": "No constan filiadas ni identificadas en la querella" las supuestas víctimas, "faltando el requisito procesal de procedibilidad".

Una querella que también iba dirigida contra el que fuera asesor de Salazar, Antonio Hernández, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delito y de encubrimiento.

Salazar fue cesado el pasado julio como secretario general de Coordinación Institucional, el cargo que ocupaba en Moncloa hasta que fue señalado por presuntamente haber acosado sexualmente a mujeres de su entorno de trabajo. También se le apartó de sus responsabilidades orgánicas en la dirección del PSOE.