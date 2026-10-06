La jueza reclama las llamadas que realizó el presidente de Ceuta a Sánchez antes de la entrada masiva de inmigrantes

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas interviene durante el encuentro del día de hoyl. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado la lista de llamadas que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete, Diego Rubio, entre los días 27 y 30 de julio, antes de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

Así lo ha requerido Tardón, "a la mayor urgencia", mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, tras la declaración de Vivas el pasado miércoles en el marco de la investigación que indaga la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.

Durante su declaración como testigo, el presidente ceutí aseguró que llamó en varias ocasiones al Gobierno en los días previos a llegada de personas a la ciudad autónoma para advertir de la gravedad de la situación, y que Moncloa minimizó la crisis migratoria.

Vivas señaló que fueron diez las llamadas en total a Moncloa para hablar de la situación de las que habría obtenido respuestas en tres y siempre por parte Rubio, según aseguraron fuentes jurídicas a Europa Press.

Y relató que mantuvo una llamada con el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 25 de julio, cuatro días antes del ingreso de decenas de miles de migrantes en territorio español.

Dos días después, según su declaración a la jueza, ambos se reunieron y el presidente ceutí le solicitó reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único para afrontar la crisis.

Vivas remarcó que ese mismo día, 27 de julio, llamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no obtuvo respuesta, y que posteriormente fue atendido por su jefe de gabinete, a quien le advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo a las mismas fuentes.

Asimismo, aseguró que en días posteriores llegó a hablar con los ministros de Defensa, Asuntos Exteriores, Interior y Política Territorial y Memoria Democrática, Margarita Robles, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente. En concreto, Albares le habría trasladado que la situación con Marruecos era buena.

Vivas aseveró que la primera vez que habló directamente con Sánchez sobre la situación fue el 30 de julio por la tarde, cuando miles de personas ya habían cruzado a España, para pedirle que acudiera a Ceuta para transmitir confianza en el Estado a la ciudadanía.