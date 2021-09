El juicio contra los tres marroquís acusados de captar y adoctrinar para Estado Islámico queda visto para sentencia

Fiscalía mantiene su petición de 6 años de cárcel y los acusados defienden que no tienen "nada que ver" con el terrorismo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los tres ciudadanos marroquís acusados de captación y adoctrinamiento para el Estado Islámico que comenzó este lunes ha quedado visto para sentencia después del informe de la Fiscalía y tras el turno de última palabra de los encausados.

El Ministerio Fiscal se ha reafirmado en su petición de 6 años de prisión y multa de 20 meses con una cuota de seis euros diarios por el delito de captación y adoctrinamiento terrorista a Ali C. y para El Houssain B. y de 6 años y 18 meses de multa para Othmane C.

En su informe, la Fiscalía considera probado por el visionado de los contenidos publicados en redes sociales que los acusados difundían contenidos que no tienen que ver con el salafismo "como corriente teológica", sino de "carácter terrorista".

El fiscal cree que los tres ciudadanos marroquís son "víctimas y autores" del adoctrinamiento, cumpliendo el prototipo de personas vulnerables e influenciables por el mensaje de organizaciones como Estado Islámico. Además, ha dejado claro que no se juzga sus ideas, sino la difusión de las mismas, relacionadas con el discurso salafista radical de corte yihadista.

Desde su punto de vista, el "nudo" del juicio no es si se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. "En una estafa de estaría discutiendo si es más o menos de 400 euros, aquí no se discute si son 3, 4 o 200 porque para el delito de heteroadoctrinamiento o de enaltecimiento lo que debe quedar probado es el riesgo potencial que ducha conducta tiene", ha explicado.

LAS DEFENSAS PIDEN UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA

Las defensas de los tres acusados han solicitado una sentencia absolutoria al considerar que no ha quedado demostrado que sus clientes, en sus publicaciones, buscasen adoctrinar o captar a personas para perseguir un fin terrorista.

En su turno de última palabra, Ali C. ha defendido que acudió a España para buscarse la vida y se ha mostrado "en contra del terrorismo y el yihadismo". "No tiene nada que ver de lo que me está acusando, no entiendo", ha añadido.

Por su parte, Othmane C. ha reconocido que se encontraba "en una mala racha" en el momento de ser detenido. "Era adicto a las drogas, jugaba a las maquinas y en 2018 conseguí trabajo (...) No soy terrorista, no tengo nada con ese grupo, yo solo quiero ira mi país y ver a mis padres", ha sostenido.

El último en utilizar su derecho, El Houssain B., ha aseverado que no tiene "nada que ver con el terrorismo ni desde cerca ni desde lejos". "Nada que ver, ningún contacto con DAESH, no conozco a esa gente", ha añadido.

USAR EL MENSAJE DE SABIOS SALAFISTAS PARA ADOCTRINAR

La sesión de este martes también ha servido para escuchar a los peritos, que se han referido a la influencia que tienen los discursos de los sheikh --líderes religiosos considerados como sabios en el mundo árabe-- en los procesos de radicalización y adoctrinamiento.

"Un discurso en sí solo no influye, pero es un discurso muy valido y muy precioso para una persona que esté en la organización para radicalizar. Si el radicalizado no está preparado le dice: no lo digo yo, lo dice el sabio", han explicado.

La difusión de mensajes pronunciados por los sheikh ha quedado acreditada en otros procesos como un instrumento para facilitar "la labor de radicalización", que tiene como fin último conseguir "capital humano" y "trabajadores a sueldo" para organizaciones como Estado Islámico.

Los tres acusados habrían podido utilizar "la autoridad moral y el reconocimiento de personas" que son vistas como "sabios" adaptando y condicionando sus mensajes a un contexto de cercanía, buscando un contacto y una "retroalimentación".

Con todo, los peritos han insistido en que "el mero hecho de compartir un vídeo" de un sheikh no explica nada, por lo que hay que analizar el "conjunto" --en este caso, la evolución en las publicaciones en Facebook-- para dirimir si se trata de un proceso de adoctrinamiento.

EL PADRE DE ACOGIDA DE ALI DARÍA "UN BRAZO" POR ÉL

Por la sala también ha pasado Ricardo, un ciudadano vasco que ayudó a Ali hace más de 10 años, cuando se apuntaron a un proyecto de la diputación que buscaba "ayudar a chavales que a los 18 años se quedaban en la calle".

"Nos tocó Ali como podía haber sido otra persona. Durante estos años hemos seguido teniendo una relación bastante estrecha e incluso ha estado viviendo en casa", ha señalado, llegando a asegurar que "daría el brazo" por el acusado.

Ricardo, que ha definido a Ali como una persona "muy sociable, participativo" e incluso cariñoso y agradecido. Preguntado sobre si alguna vez hablaron sobre conflictos bélicos, ha dejado claro que el propio Ali era "el primero que rechazaba estas cosas". "El decía: no lo puedo entender", ha aseverado.

El testigo ha elogiado la actitud Ali, un "hombre que siempre ha intentado mejorar un poco más en su vida". "Cuando encontraba trabajo buscaba pisito... que va, de suicidarse nada", ha respondido, insistiendo en su capacidad para "sacar fuerzas" ante las adversidades.

"ERA COMO UNO MÁS" EN LA FAMILIA

La siguiente en declarar ha sido la mujer de Ricardo, Trinidad, que también se ha referido a la acogida de Ali que "era como uno más" en su familia, llegando incluso a estar "en celebraciones de Navidad" y de otra índole.

La testigo también ha descartado que Ali tuviera pensamientos suicidas o que mencionase en algún momento la posibilidad de marchar a zonas de conflicto. "Que va. Es muy positivo. Su situación aquí no es fácil pero ha dicho ya vendrá, ya cambiará, vamos a probar esto", ha apostillado.

Este martes también ha comparecido un nuevo testigo protegido que habría tenido relación con El Houssain B. Así, ha relatado como el acusado le enseñaba "videos de conflictos" relacionados con la guerra de Siria y a favor "de la gente mala" --refiriéndose a los yihadistas.

Según el testigo, El Houssain le enviaba vídeos por la aplicación de messenger de la red social Facebook. Incluso, en unas vacaciones que compartieron, el acusado habría sacado "el tema" de Palestina. "Al sacarlo luego no sabe parar. El siempre está rodeado de gente comentando este rollo", ha añadido.

SOLO HABLABAN DE "ALCOHOL, BEBIDA, FIESTA Y CHICAS"

En cualquier caso, ha dejado claro que era El Houssain el encargado de referirse siempre a estos asuntos. "Yo siempre si le veo no le digo: Eh, como va el conflicto ahí. No tengo la confianza como de amigos o hermanos", ha sostenido.

Un segundo testigo llamado Hassan, que compartió piso con el acusado Ali C., ha sido preguntado por la defensa acerca de su relación. "Salíamos de bares", ha explicado, dejando claro que nunca hablaron de temática salafista.

Según ha apuntado, su amistad se basaba eminentemente en salir de fiesta y su conversación giraba en torno a los mismos temas: "Solo de alcohol, de bebida, de fiesta y de chicas".