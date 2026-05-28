El juicio al hermano de Pedro Sánchez se inicia hoy en la Audiencia Provincial de Badajoz con las cuestiones previas

Archivo - El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, a 25 de abril de 2025 - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

BADAJOZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.

Un juicio que dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.

Decenas de periodistas y gráficos de multitud de medios de comunicación de todo el país están acreditados para seguir este juicio en el que el hermano del presidente del Gobierno se sentará en el banquillo, y que arrancará a las 10,00 horas de este jueves con las cuestiones previas, en una sesión que está previsto que se prolongue hasta las 14,00 horas.

Ya este viernes, día 29, se celebrará una segunda sesión de cuestiones previas, también de 10,00 a 14,00 horas, cuando el juicio se suspenderá hasta el próximo lunes, según el auto facilitado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, que podría sufrir modificaciones a lo largo del proceso.

EL LUNES COMIENZAN LOS TESTIGOS

Las sesiones del juicio se reanudarán el próximo lunes, 1 de junio, ya en horario de mañana y tarde, cuando de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, irán declarando los testigos citados, entre los que se encuentran los directores de los conservatorios de música, aspirantes a la plaza que consiguió David Sánchez, miembros de sindicatos y partidos políticos que denunciaron el caso, agentes de la Guardia Civil, o el propietario de un piso de alquiler por el que el hermano de Pedro Sánchez se interesó, entre otros.

Así, y de acuerdo a este auto, el lunes día 1 están citados 15 testigos a declarar; el martes día 2 declararán otros 15 testigos, mientras que el miércoles 3 de junio, será el turno de cuatro testigos más y de nueve agentes de la Guardia Civil.

LOS ACUSADOS, EL JUEVES

Ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los once investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ante el juez Emilio Serrano, si finalmente se cumple el calendario inicialmente previsto por la Audiencia Provincial.

Cabe recordar que David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo llegan a este juicio, junto a otras nueve personas, como investigados en el caso de la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.

En concreto, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, están acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, junto con otros nueve investigados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial.

PIDEN PRISIÓN E INHABILITACIÓN

El juicio cuenta con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.

La causa se inició en mayo de 2024 cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia por lo que consideraba un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno, y posteriormente, se fueron sumando el resto de acusaciones populares.

Cabe destacar que las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.