Juncker felicita a Sánchez por su victoria "clara" en las elecciones y espera un Gobierno "estable"

Actualizado 29/04/2019 20:57:40 CET

Celebra que una mayoría "aplastante" en España haya votado a partidos proeuropeos

BRUSELAS/MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha felicitado por carta a Pedro Sánchez por la victoria "clara" del PSOE en las elecciones generales celebradas este domingo y confía en que pueda formar un Gobierno "estable" que permita a España seguir jugando un papel "importante" en la UE.

"Estoy convencido que seguiremos trabajando conjuntamente en la búsqueda de acuerdos que ofrezcan soluciones adecuadas para abordar los retos que compartimos en la Unión Europea", ha señalado Juncker en la misiva.

En este sentido, el presidente de la Comisión Europea ha instado al jefe del Ejecutivo español en funciones a "discutir estos temas en la reunión de los líderes europeos" que se celebrará en Sibiu (Rumanía) el próximo 9 de mayo.

Bruselas, además, ha celebrado que una mayoría "aplastante" del electorado español haya apoyado a partidos proeuropeos. El portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha cifrando este apoyo en un 90%, excluyendo así los votos obtenidos por Vox.

"Los resultados de las elecciones muestran que una mayoría aplastante del pueblo español ha optado por partidos claramente proeuropeos", ha añadido a continuación.

Preguntado posteriormente por si la Comisión Europea teme que Sánchez finalmente forme un Gobierno con Unidas Podemos, Schinas ha respondido que Bruselas no tiene miedo a la democracia. "La democracia nunca nos da miedo", ha dicho.

Antes que Juncker, desde Bruselas han reaccionado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Estado de derecho y cabeza de lista de los socialistas europeos a las elecciones europeas, Frans Timmermans, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que también pertenece a la familia socialdemócrata europea.

"Ahora, ya con resultados definitivos, vemos que España ha elegido el futuro, no el pasado; el diálogo, no la confrontación; la igualdad, no la discriminación; la solidaridad, no el egoísmo. La izquierda, no la derecha", ha escrito Timmermans en la red social Twitter.