Junqueras critica al TS y afirma que se utilizan los "aparatos de represión" para "imponer" el 25% en castellano

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado hoy al Tribunal Supremo por querer imponer su voluntad a la mayoría de los catalanes. En su opinión, "se utilizan una vez más los aparatos de represión del Estado para imponer su modelo lingüístico a la mayoría de la sociedad catalana".

En este contexto, ha llamado este miércoles a trabajar junto a la comunidad educativa "por la cohesión social" y la igualdad de oportunidades de los alumnos después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reafirma la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo catalán.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en la Ciutat de la Justícia, donde ha acompañado al exconseller Raül Romeva y al exsecretario general de Relaciones Institucionales y Exterior Aleix Villatoro a declarar por presuntamente hacer contratos y conceder subvenciones "al margen de las competencias" en la Consejería de Exteriores.

Junqueras ha sostenido que la inmersión lingüística cuenta con un amplio consenso en la sociedad catalana y ha criticado que los tribunales quieran "imponer su voluntad a mayorías amplísimas que existen en Cataluña".

"Vemos como este modelo educativo no es discutido en las urnas porque en las urnas no lo pueden discutir porque en las urnas no ganan nunca ni por casualidad. Y utilizan una vez más los aparatos de represión del Estado para imponer su modelo lingüístico a la mayoría de la sociedad catalana", ha afirmado.

Ante esta situación, ha apuntado que hay que "defender la inclusión social y la igualdad de oportunidades" junto a los sindicatos, las entidades sociales, los centros educativos y las familias.

"LA REPRESIÓN NO NOS INTIMIDA"

Sobre la comparecencia de Romeva y Villatoro ante el juez, Junqueras ha lamentado que de nuevo "se utiliza la represión para intentar reprimir a aquellos que trabajan por el bienestar de la ciudadanía" pero ha avisado de que no les intimida y que seguirán trabajando de la misma forma.

"La represión no nos intimida y sus cárceles, que ya las hemos conocido, no nos dan miedo. Y en defensa de la democracia y en defensa del bienestar de la gente, estamos dispuestos a volver siempre que sea necesario. Convencidos de que nuestra cárcel individual forma parte de nuestro camino colectivo hacia la libertad", ha añadido.