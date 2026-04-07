Junqueras muestra su disposición a apoyar presupuestos en España y Cataluña pero pide al PSOE "el mismo interés"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El partido se fundó en Barcelona en marzo de 1931, así que este año están conmemorando los - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha garantizado este martes que su formación quiere dar estabilidad tanto al Gobierno de España como al catalán apoyando sus presupuestos, si bien ha pedido al PSOE que cumpla los compromisos adquiridos y tenga la "misma voluntad e interés" para llegar a acuerdos.

En una entrevista en 'Las mañanas' de 'RNE', que ha recogido Europa Press, Junqueras ha reclamado que el primer paso para lograr esta estabilidad es que el PSOE "debe cumplir" los compromisos y ha puesto en valor los acuerdos "importantes" a los que ambos partidos han llegado ya, como el modelo de financiación autonómica que, a su juicio, "es bueno para todo el mundo y no es malo para nadie".

"Hay que ponerlo en valor pero al mismo tiempo hay otras cuestiones que sigue sin cumplir y debería cumplirlas", ha reiterado el líder de ERC, urgiendo, entre otras cuestiones, a que cumpla con la cesión del IRPF en Cataluña. "Cuanto más cerca de la sociedad esté la responsabilidad fiscal mejor y, por lo tanto, no entendemos por qué unos pueden hacerlo y otros no podemos", ha afirmado en referencia al País Vasco y Navarra aunque sin citar a estas regiones.

Dicho esto, Junqueras ha pedido al Gobierno que si no se dan las condiciones o no tiene la voluntad de "cumplir" con este compromiso, que pongan "sobre la mesa" otra alternativa. "Lo que no pueden hacer es llegar a un compromiso, incumplirlo y exigir que los demás, insisto, continúen dándoles crédito", ha indicado. Sobre la negociación en Cataluña, ha reclamado además "avances en autogobierno pues su partido "siempre ha querido acercar las decisiones a la ciudadanía".

DEFIENDE LAS MOCIONES DE CENSURA A JUNTS

Cuestionado por las mociones de censura apoyadas por ERC a alcaldes de Junts en las localidades de Perafort y L'Ametlla de Mar (Tarragona), Junqueras ha defendido que "cada pueblo es una realidad propia" y que le parece "muy bien" que "los plenos municipales tomen las decisiones oportunas". "Esto es bueno, esto es democracia", ha enfatizado.

En este contexto, ha asegurado que ERC no está "para competir" con Junts para ver "quién hace declaraciones más altisonantes o más simpáticas". "Estamos aquí para trabajar para la sociedad y, por lo tanto, reitero mi voluntad de colaborar en todo lo posible con el PSOE, con Junts y con todos los partidos de tradición democrática porque estoy convencido de que es imprescindible encontrar soluciones conjuntas", ha reivindicado.

ENCUENTRO MONTERO Y RUFIÁN

Junqueras ha confirmado que no asistirá al acto que protagonizarán el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la dirigente de Podemos Irene Montero en Barcelona porque tiene temas de agenda que le llevan "a otras partes".

No obstante, ha celebrado que "los políticos españoles se organicen como crean oportuno", al mismo tiempo que ERC, Bildu, BNG y Compromís "ya representan todo lo que tienen que representar en el ámbito del progresismo", en sus respectivos territorios.

Junqueras ha defendido su amistad con Rufián, si bien ha reiterado que ERC es un partido "que tiene su representación y ámbito de actuación en Cataluña". "Luego, cómo se organizan otros partidos políticos españoles, pues es su ámbito de decisión y nosotros no tenemos ninguna intención de decirles a los demás cómo tienen que presentarse a las elecciones del próximo año", ha abundado.

"ALIANÇA APLAUDE LOS ARANCELES DE TRUMP"

Junqueras ha lamentado que "en todos los países del mundo" existe "un profundo movimiento de extrema derecha" y "aparecen franquicias de Donald Trump" como cuando Aliança Catalana o Vox "aplauden los aranceles que impone" el presidente de Estados Unidos.

"Están aplaudiendo los perjuicios que estos aranceles causan a nuestra industria y a nuestros agricultores, a nuestros productores de aceite, de vino y de automóviles", ha expresado, poniendo en valor que ERC está "en las antípodas de este movimiento".