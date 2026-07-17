Junqueras proclama que "la Justicia de verdad" ha sentenciado que el independentismo no malversó como PP y PSOE

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha proclamado este viernes en Madrid, que "la Justicia de verdad", como se ha referido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha sentenciado que los condenados por el 'procés' no malversaron, al contrario que lo que sí han hecho dirigentes y exministros tanto del PP como del PSOE.

Así lo ha dicho en un acto informativo de Nueva Economía Fórum, un día después de que el tribunal con sede en Luxemburgo avalara la Ley de Amnistía al considerar que no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses económicos de la Unión.

Junqueras ha insistido en el mensaje que lanzó en Barcelona nada más conocerse los fallos del TJUE y ha instado a la aplicación inmediata de la ley en su totalidad, pero ha aprovechado su presencia en la capital para extenderse en lo relativo al delito de malversación del que fueron acusados los líderes del 'procés'.

"La Justicia de verdad ha sentenciado que no hemos malversado. De hecho, para intentar acusarnos de malversación tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual sólo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo", ha expuesto.

Y ha proseguido: "La Justicia de verdad dice que quien ha malversado es Marine Lepen o Santos Cerdán o José Luis Ábalos o Rodrigo Rato o Jaume Matas o Eduardo Zaplana o José Barronuevo o Ana Mato o José Antonio Griñán o Manuel Chaves".

A continuación ha sacado pecho de que muchos dirigentes de ERC, empezando por el presidente de la Generalitat en la II República Lluis Companys y él mismo, han estado en la cárcel, pero "nunca por corrupción", sino por "defender la democracia y el derecho a decidir".