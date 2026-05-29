Junts avisa al PP que la línea roja es Vox y aleja la moción: "No facilitaremos que la extrema derecha esté en el poder"

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Pleno de control al Gobierno con preguntas e interpelaciones de la oposición centradas en corrupci - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este viernes al PP que su "línea roja" es Vox y no permitirán que "la extrema derecha esté en el poder", si bien ha reiterado que no les han puesto "una propuesta" de moción de censura "encima de la mesa". "Todo el mundo habla muchísimo, pero nadie hace nada", ha resumido.

Nogueras ha recordado que Junts reclamó hace un año que el presidente Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza "porque un gobierno que quiere gobernar, que no tiene mayoría" y no cumple los pactos "está gobernando sin mayoría".

"¿Qué va a hacer Pedro Sánchez?", ha cuestionado Nogueras en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, ante la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo, que también ha recordado que desde Junts ya han pedido un adelanto electoral.

"Se habla de cuestión de confianza, se habla de elecciones. Nosotros ya lo hemos puesto encima de la mesa cuando tocaba. Y los dos partidos grandes españoles han preferido seguir haciendo ruido", ha dicho, en referencia a la inacción de PP y PSOE

CONTRA VOX

En otra entrevista en 'Las mañanas de RNE', Nogueras ha insistido en que la "línea roja" de su partido político es Vox. "Junts jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder", ha zanjado, para después recordar que tras las elecciones del 23 de julio de 2023 ya impidieron un gobierno del PP en el que estuviera presente la formación de Santiago Abascal.

La portavoz parlamentaria ha reafirmado la postura de oposición a Vox frente a otros grupos de izquierda que no paran de repetir que están "para parar a la derecha". "En vez de hablar tanto, hemos hecho", ha afirmado Nogueras, que ha indicado que Junts es el único partido "que no interviene en las iniciativas de Vox".