Junts critica al Gobierno por rebajar la ayuda a la atleta paralímpica que perdió una medalla por ayudar a su guía

Archivo - Elena Congost y su guía Mia Carol durante el Maratón de la clase T12 de los Juegos Paralímpicos de París - GORKA LEIZA - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts ha pedido cuentas al Gobierno por la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de rebajar la ayuda a la atleta paralímpica Elena Congost, que perdió la medalla de bronce en la Maratón de París 2024 por soltar la cuerda que la unía a su guía para poder atenderle por los calambres que sufría tras la carrera.

En concreto, la portavoz de Deportes de la formación independentista, Pilar Calvo, ha presentado una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso para saber por qué el CSD ha dejado de considerar a Congost deportista de alto nivel (DAN), pese a que el propio organismo, de acuerdo con el Comité Paralímpico Español, mantuvo la beca a la atleta catalana pese a haber sido despojada de su medalla de bronce.

Además, Junts quiere saber si el CSD ha promovido alguna actuación ante el Comité Olímpico Español para "sancionar" a las personas que, a su juicio, deberían haber recurrido de forma inmediata la descalificación de Congost, que se produjo tras la protesta de Japón, cuya corredora llegó a meta casi cuatro minutos después que la española.

En su escrito, recogido por Europa Press, Junts se queja, en concreto de la inacción de los miembros del Comité Paralímpico Español presentes en la prueba, incluido el seleccionador, y denuncia que al no recurrir la descalificación ocasionaron un "grave perjuicio" a la atleta.

Junts también se interesa por si el CSD piensa hacer alto ante la decisión del Comité Paralímpico Internacional de desestimar la concesión de una nueva medalla de bronce ex aequo a Elena Congost y emplaza al Comité Paralímpico Español a pedir al internacional que evite en el futuro "nuevas interpretaciones injustas" del artículo del reglamento que se aplicó a Congost, pues si bien lo incumplió al soltar la cuerda que la unía a su guía, lo hizo para asistirle y no para "obtener ventaja deportiva".