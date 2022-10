Junts culpa a ERC de los "incumplimientos" de Sánchez con Cataluña por darle "luz verde" a cambio de "migajas"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESSS) -

La portavoz de Junts en el congreso, Miriam Nogueras, ha responsabilidades este jueves a Esquerra Republicana de los "incumplimientos" que los independentistas achacan al Gobierno, pues considera que es ERC quien da "luz verde" a Pedro Sánchez a cambio de "cuatro migajas".

Tras la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que considera que el Gobierno permite la "represión" de quienes promovieron y apoyaron el referéndum ilegal de 2017, Miriam Nogueras ha subido a la tribuna del Congreso para darle le razón en sus quejas, pero achacándoles la responsabilidad de que se produzcan los incumplimientos. "Me sumo a las quejas, pero todo esto lo pueden hacer porque ustedes les dan luz verde", ha remarcado.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO QUE PAGAN LOS CATALANES?

La dirigente del partido de Carles Puigdemont ha asegurado que no se cree al presidente del Gobierno y le ha acusado de "mentir" y de incumplir las inversiones prometidas mientras se Madrid recibe más dinero. "En Cataluña no queremos caridad, lo que queremos es que los trenes funcionen porque pagamos más de 50.000 millones de euros en impuestos. ¿Dónde está este dinero? Porque a Cataluña no llega", ha afirmado.

Y también ha criticado a Esquerra, con quien Junts acaba de romper en la Generalitat. A su juicio, aunque los republicanos dijeron que no iba a haber otro tripartito y que "jamás" el Estado se iba a poner por delante de Cataluña, al final han optado por "dar estabilidad" al Gobierno de coalición.

"Los partidos catalanes teníamos dos opciones: dar estabilidad a toda esta mentira a cambio de cuatro migajas o arriesgar nuestra estabilidad --ha añadido--. El mundo lo cambian las personas valientes que cumplen con su palabra y que son leales, y es evidente que usted (Sánchez) y Pere Aragonès (ERC) no van a cambiar nada en este mundo".

Por su parte, el PDeCAT, otro de los partidos independentistas catalanes del Congreso, ha señalado por boca de su portavoz, Ferran Bel, que está empezando "una larga campaña electoral" con vistas a las elecciones municipales y generales de 2023 y ha advertido de que "desprestigiar al adversario no suele ser un activo electoral", sino que es preferible generar ilusión.