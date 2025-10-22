Junts exige al Congreso investigar ya la "actividad parapolicial" del PSOE contra el independentismo

El Pleno prorroga otro año la investigación de las 'cloacas', que también asumió las pesquisas sobre el software israelí

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès ha exigido este miércoles en la Cámara Baja que la comisión encargada de investigar el uso de las 'cloacas' del Estado bajo el Gobierno del PP pase ya a una segunda fase y abra pesquisas sobre el conocido como 'caso Pegasus' y la "actividad policial y parapolicial de persecución al independentismo por motivos políticos" que, según ha denunciado, "ha continuado bajo el Gobierno del PSOE".

Pagès ha hecho esta exigencia en el Pleno del Congreso durante el debate de la prórroga que ha solicitado esta comisión de investigación para poder seguir trabajando un año más. La ampliación del plazo ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar y sus socios de investidura, mientras que el PP, Vox y UPN han votado en contra y Coalición Canaria ha optado por la abstención.

Esta comisión, igual que la que investiga los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017, se creó en virtud del acuerdo que el PSOE alcanzó con Junts y ERC, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El Pleno aprobó su creación en diciembre de 2023, se constituyó en febrero de 2024 y ha recibido a una veintena de comparecientes. Los últimos estuvieron el 19 de mayo, los políticos independentistas Xavier Trias (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

Por el camino asumió la investigación sobre el espionaje al independentismo con el programa 'Pegasus', otro asunto derivado del pacto con Junts y ERC y que en un principio tuvo una comisión específica sobre la utilización de este programa israelí para espiar a políticos y colectivos indepedentistas, pero se cerró en octubre de 2024 sin presentar conclusiones.

LA OPERACIÓN CATALUÑA DEL PSOE Y MARLASKA

Por eso se acordó que prosiguiera esta tarea la comisión que se ocupa de las llamadas cloacas del Estado, en especial su actuación en Cataluña, aunque todavía no ha entrado a realizar pesquisas específicas sobre este particular. Eso es lo que exige Junts, que la comisión se centre ya en esta cuestión porque, según ha recalcado Pagès, "no hay una 'Operación Cataluña' del PP, sino que hay una del PP y una del PSOE, que empieza a partir de 2018".

Y es que, para los de Carles Puigdemont, la "persecución" al independentismo continúa con el Gobierno del PSOE y no solo a través de las operaciones que pueda llevar a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino también "con las irregularidades y el funcionamiento de las cloacas del Estado del Ministerio del Interior bajo el señor ministro (Fernando) Grande Marlaska".

En concreto, ha denunciado el uso de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para "manipular informes" o impulsar "investigaciones con objetivos claramente políticos" y ha recordado que cuando esta comisión asumió las pesquisas sobre 'Pegasus' Junts ya presentó un nuevo listado de comparecientes y de peticiones de documentación para pedir cuentas al Gobierno de Sánchez.

SUMAR TAMBIÉN APUNTA A INTERIOR

También se ha referido a la continuación de la "guerra sucia" en Cataluña el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, que cree que la comisión debe "mantenerse viva" para investigar las infiltraciones en movimientos sociales y las actuaciones contra fuerzas de izquierdas. "La Brigada Político-Social del franquismo cambió de nombre y de discurso, pero sigue operando en la sombra al servicio de algunos jueces y de los mismos intereses económicos", ha añadido.

Vox y el PP han coincidido en algunos de sus argumentos en contra de prorrogar una comisión que ha estado parada los últimos cinco meses, incidiendo en que quienes han comparecido han intentado presentarse como "víctimas" y aludiendo a las investigaciones abiertas contra la exmilitante socialista Leire Díez.

El 'popular' Rafael Hernando ha acusado a Sánchez de haber montado una "cloaca" con Leire Díez y ha recalcado que el objetivo de su ex secretario de Organización Santos Cerdán, era "acosar a los agentes de la UCO y los jueces que investigaban sus fechorías". También ha señalado expresamente al que fuera número dos de Cerdán en Ferraz Juan Francisco Serrano y al portavoz del PSOE en la comisión, Manuel Arribas, como los "correveidiles que trasladan la basura" de Díez hasta este órgano.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro se ha quejado de que se encalomara a esta comisión el asunto 'Pegasus', a su juicio, "por la puerta de atrás". Desde su punto de vista, todo se trata de "una patraña" para "dar apariencia de normalidad a lo que es un puro estercolero político y parlamentario".

LOS VÍNCULOS DE LA COMISIÓN CON LEIRE DÍEZ

Además, ha denunciado que en ese órgano se han "perpetrado falsos testimonios" y se ha recibido "documentación falsa" tras la que "presuntamente" estaría "la mano de la fontanera socialista Leire Díez". "Por eso quizá durante meses ha estado suspendido el trabajo de esta comisión", ha deslizado.

De su lado, el socialista Manuel Arribas ha obviado todas las referencias a las supuestas irregularidades del PSOE y el Ministerio del Interior y se ha centrado en arremeter contra el PP por sus casos de corrupción y ha defender que la comisión no se puede "cerrar en falso". Tampoco el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha referido expresamente al 'caso Pegasus' y ha preferido cargar contra las 'cloacas' del PP.