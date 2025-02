Junts exige a Sánchez un SMI más alto para los catalanes por el elevado coste de la vida

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea más alto en Cataluña que en el resto de España por el elevado coste de la vida en esta comunidad, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado sacando pecho de datos de crecimiento económico y empleo, que a su juicio son positivos.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en la Cámara Baja, la portavoz de Junts ha irrumpido en el debate sobre el SMI que mantienen los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, a cuenta de la tributación del IRPF y ha pedido a Sánchez que esta paga sea más alta en Cataluña.

"¿Por qué el salario mínimo tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto? ¿Por qué no tener en cuenta el coste de la vida? Si no lo hacen, empobrecen cada día un poco más a las personas que viven en Cataluña. Y esto no es igualdad", ha reclamado.

El jefe del Ejecutivo no ha recogido el guante y se ha limitado a señalar que la situación económica en España es positiva a pesar del contexto internacional difícil. Considera que España va "con un rumbo cierto hacia el pleno empleo, hacia un crecimiento al final de la legislatura y hacia una consolidación de las cuentas públicas con un fortalecimiento del Estado del bienestar".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))