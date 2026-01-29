Junts exige desde el Senado la dimisión de Puente: "El sistema ha fallado en AVE y Rodalies"

Archivo - El senador de Junts Eduard Pujol interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha exigido este jueves la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la situación ferroviaria en la alta velocidad y en el servicio de Rodalies de Cataluña, advirtiendo de que su grupo ya había "avisado" de lo que podía ocurrir.

"Esto se ha acabado", ha proclamado Pujol durante su intervención en la comparecencia de Óscar Puente ante el Pleno extraordinario del Senado para hablar sobre el accidente ferroviario en Adamuz y la situación de Rodalies.

Hasta en dos ocasiones Pujol ha pedido la dimisión de Óscar Puente, alertando de que "esto va en serio" tras las dos tragedias en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), a la vez que ha cargado contra la forma del traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña.

"Estaba avisado por los que denunciamos que traspasar Renfe a Renfe es una idea perversa", ha añadido Pujol, que ha advertido al ministro de que paren las máquinas: "O lo hacen por las buenas o lo harán obligados por la presión popular".

"Muertos en España y un muerto en una Cataluña desplomada, en una Cataluña secuestrada por una movilidad insufrible. Y es verdad, el AVE y Rodalies son dos situaciones diferentes, pero las dos son el resultado de una incapacidad extrema y de unos Gobiernos del PP y del PSOE que son los responsables de estos dos fiascos", ha sentenciado.

ERC: "USTED HA DIMITIDO DE FACTO DE SU RESPONSABILIDAD"

Después de Pujol ha intervenido la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sara Bailac, que ha reprochado a Puente que haya "dimitido de facto de su responsabilidad" con Cataluña.

"Nada de lo que ha pasado la última semana, del caos descomunal de Rodalies, ha sido motivo suficiente para que se desplace a Cataluña, para que se ponga a liderar esta crisis caótica", ha espetado.

Bailac ha criticado que la seguridad ferroviaria "no se improvisa", señalando que Cataluña necesita infraestructuras "bien gestionadas" y "segura", para lo que se necesita "inversión, buena gestión y liderazgo".