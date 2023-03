Junts implica al PSOE en la 'operación Cataluña' y Bolaños les reta a superar 2017: "Se que han quedado viejos"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha afanado este miércoles en vincular al PSOE con la denominada 'operación Cataluña' destinada a desprestigiar al independentismo, una acusación a la que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha replicado retando a los exconvergentes a superar el año 2017 en el que cree que se han quedado anclados. "Pongan el reloj en hora, se han quedado muy viejos, vuelvan a 2023", les ha recomendado.

Nogueras ha aprovechado su pregunta a Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para volver a pedirle cuentas por el espionaje a independentistas con el programa 'Pegasus' y acusar al Gobierno de dar "portazo" a la delegación del Parlamento Europeo que la próxima semana tiene previsto viajar a España para investigar este asunto.

Lo ha hecho aludiendo a "informaciones" que, según ha dicho, confirman lo que Bolaños venía negando. "¿Conocía los informes 'Pegasus' que elaboraba el Centro Nacional de Inteligencia? Piense bien su respuesta", le ha avisado, antes de subrayar que la 'operación Cataluña' "existe" y "no sólo la protagoniza el PP", sino que también "salpica" al PSOE porque es una operación del Estado.

NOSOTROS NO LES VAMOS A BLANQUEAR, COMO OTROS

"Unos se empeñan en blanquearles pero nosotros les vamos a denunciar cada día y el tiempo siempre nos acaba dando la razón", ha apostillado Nogueras, en referencia a ERC y a pocos días de que el Congreso constituya una nueva comisión de investigación sobre las llamadas 'cloacas' de Interior y la citada operación contra el independentismo.

Pero Bolaños no ha entrado al fondo del asunto y ha preferido centrarse en situar a Junts en el frustrado 'procés' de 2017. "Es difícil que usted y yo nos entendamos, coincidimos en el espacio, pero no en el tiempo", le ha dicho, advirtiendo al partido de Carles Puigdemont que quedarse en 2017 "no les hace eternamente jóvenes" sino que ya "irremediablemente son el pasado".

El ministro también ha contestado a las acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos que le ha echado en cara la portavoz de Junts. Lo ha hecho sacando pecho de las políticas progresistas puesta en marcha por el Gobierno de coalición y subrayando que los dos planes Derechos Humanos llevan la firma de Ejecutivos socialistas, el primero de 2008 y el segundo que está a punto de aprobarse.

"No ponga en duda que estamos al lado de la defensa de los Derechos Humanos porque es una ofensa, aunque no nos debiera de preocupar demasiado viniendo del grupo que viene", ha apostillado el ministro de Presidencia.