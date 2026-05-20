Junts insta al Gobierno a convocar elecciones y Bolaños le tiende la mano: "Sean un grupo parlamentario útil"

Archivo - El diputado de Junts Josep Pagès i Massó interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Pleno aborda hoy dos proposiciones de ley, debates sobre libertad de información y cri - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Junts ha preguntado este miércoles al Gobierno en el Congreso "qué argumento democrático" le queda para no convocar elecciones cuando no tiene mayoría parlamentaria, mientras que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tendido la mano a la formación independentista para negociar proyectos legislativos, pidiéndoles que sean un grupo parlamentario "útil".

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado Josep Pagès ha recordado que hace un año y medio, ante el Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez afirmó que estaba dispuesto a gobernar "sin el concurso del poder legislativo".

Además, ha señalado que el ministro de Relaciones con las Cortes, debe saber "más que nadie" que, en un sistema parlamentario, un Gobierno que pierde el apoyo del Parlamento "deja de tener legitimidad democrática". "Pero parece que esto les es igual", ha apostillado.

En este sentido, Pagès ha augurado que la legislatura acabará sin ningún Presupuestos y "sin que hayan ejecutado ni remotamente lo que corresponde en Cataluña". También ha criticado que el Ejecutivo haya aprobado más de 120 reales decretos-leyes desde que está en el poder, cuyo uso "abusivo e indiscriminado" ha denunciado el Parlamento Europeo, ha dicho.

El parlamentario de Junts ha denunciado además que la Mesa de la Cámara tiene 28 iniciativas paradas, entre ellas sus leyes de autónomos y de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación, y ha acusado al Gobierno de pretender "sobrevivir" con reales decretos del Consejo de Ministros para evitar someterse a la Cámara Baja.

"SI LAS LEYES NO SALEN HAY MUCHA RESPONSABILIDAD DE JUNTS"

Bolaños ha respondido que el Congreso es la sede de la soberanía popular" y ha defendido que en esta legislatura se han aprobado 62 leyes y dos reformas de la Constitución, la última de ellas sancionada este martes. Según ha remarcado, muchas de esas leyes han salido adelante con el concurso de Junts.

El ministro ha replicado a Pagès que, si hay leyes que no salen adelante, "igual hay mucha responsabilidad" en su grupo parlamentario y en otros grupos que no aprueban normas "útiles". También ha defendido el uso de decretos-leyes porque, según ha dicho, hay situaciones de emergencia y urgencia que los hacen necesarios.

"Le pido que sean ustedes un grupo político que se sienta a la mesa, que hable, que negocie. Yo le tiendo la mano para que podamos hablar de todos los proyectos legislativos que tenemos en esta Cámara", ha afirmado Bolaños, antes de añadir que hay "muchas cosas" que pueden hacer juntos con el concurso de la mayoría parlamentaria.

Pagès sostiene que el Gobierno "gobierna de espaldas" al Parlamento, y ha citado como ejemplo la regularización extraordinaria de "centenares de miles de inmigrantes" que, según se ha quejado, que se ha aprobado "unilateralmente, sin consenso político, sin debate, sin planificación ni financiación".

EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA UE

Según el diputado separatista, esa regularización va "en dirección contraria" a lo que están haciendo otros países de la Unión Europea, impacta en la vivienda y en la cohesión social, lleva los servicios públicos sociales, la enseñanza y la sanidad "al colapso" y "ahoga" a los municipios. "¿Sabe usted qué habría pasado si la regularización masiva de inmigrantes se hubiera votado en este Congreso? Nosotros habríamos votado en contra y no se hubiera aprobado", ha señalado.

Bolaños ha cerrado el debate defendiendo que en esta legislatura el Gobierno ha llevado a cabo "la mayor transformación de la justicia en décadas", con la ley de eficiencia del servicio público, más de 700 plazas de jueces y fiscales y la multiplicación por doce del presupuesto de Justicia. Además, ha recordado a Pagès que Junts votó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización de migrantes, al igual que el PP.