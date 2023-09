Junts pide a Von der Leyen que acompañe la "negociación política" para dar la amnistía a los huidos del procés

Alega que la estabilidad de Europa depende de encontrar una solución a la crisis en Cataluña y apunta que la única es la autodeterminación



Junts ha reclamado este miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que acompañe las negociaciones en España para la ley de amnistía que reclama el partido de Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, una ley que desde el Partido Popular y Ciudadanos han advertido de que "fulmina" la democracia y el Estado de derecho.

El escenario político español se ha colado en el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés), en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), después de que el eurodiputado de Junts y huido de la justicia española, Toni Comín, haya reclamado a Bruselas jugar un papel de acompañamiento de la "negociación política más trascendente y decisiva desde la época de la Transición" en España.

Según el dirigente independentista, la estabilidad de Europa depende de que España sea capaz de encontrar una solución a la crisis en Cataluña, asegurando que la salida "duradera y sólida" al conflicto es aquella que se base en la autodeterminación.

"Pensamos que la Comisión debe seguir de cerca estas eventuales negociaciones que son importantes para Cataluña, para España y para la UE y abordarlas de forma constructiva y responsable", ha argumentado.

PP Y Cs AVISAN A VON DER LEYEN SOBRE LA AMNISTÍA

Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha centrado su intervención en denunciar el "atropello" que representa la actitud del PSOE de negociar una ley de amnistía para un "prófugo" de la justicia como Puigdemont. "La amnistía supone fulminar la separación de poderes, no tiene cabida y vulnera nuestro Estado de Derecho", ha afirmado.

La eurodiputada 'popular' ha afeado que Sánchez no haya acudido al Parlamento Europeo para presentar las prioridades del semestre español, algo que ha atribuido a que "no quiere que se vea en público, lo que negocia en privado". "No quiere coincidir con Puigdmeont, que le exige una amnistía a cambio de hacerle presidente", ha añadido.

Por todo ello, ha reiterado que el Partido Popular Europeo "no va a callar" ante el ataque al Estado de Derecho y la "humillación" a España y ha defendido que es la "obligación para cualquier demócrata" frenar este "atropello".

En la misma línea, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, ha criticado que el Gobierno de Sánchez degrada la democracia en España y "concede indultos a cambio de votos", además de "estar negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho".

En un llamamiento directo a Von der Leyen, el parlamentario 'naranja' ha pedido que escuche "la llamada de SOS que le hacen millones de españoles". "Le pido que no mire para otro lado", ha asegurado frente a la líder del Ejecutivo europeo.

EL PSOE CRITICA "LA REBELIÓN CONTRA LAS URNAS"

Pese al mensaje de Comín y las denuncias de PP y Ciudadanos, Von der Leyen ha cerrado su intervención sin menciones a la situación en España, unas críticas que sí han encontrado la réplica de la líder de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, quien ha contestado a 'populares' y 'naranjas' que la "mejor manera" de defender el Estado de Derecho es "asumir los resultados democráticos que emanan de las urnas".

"No pone en peligro la unidad de un país aquel gobierno que avanza por el progreso social y la creación de empleo, sube las pensiones o abre un diálogo y la convivencia", ha asegurado, respondiendo al PP que plantear una "rebelión ciudadana contra los resultados democráticos de las urnas" es lo que verdaderamente pone en riesgo la unidad del país.