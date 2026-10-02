Junts rechaza que, después de ocho años de Gobierno de Sánchez, ahora se culpe de la vivienda a sus diputados

Archivo - El diputado de Junts Josep Maria Crusset y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha rechazado este jueves que, después de ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez, ahora sean sus siete diputados en el Congreso los culpables de la crisis de la vivienda que se arrastra en el país.

Así lo ha señalado el portavoz económico de Junts en el Congreso, Josep Maria Crusset, defendiéndose de las críticas que el PSOE y sus socios están lanzando contra los de Carles Puigdemont después de que este jueves por la noche mostraran su rechazo a los decretos de vivienda y le instaran al Gobierno a trabajar sobre su texto alternativo.

"Que sí, que sí. Que después de ocho años gobernando, con un aumento del precio del alquiler del 23%, un aumento del precio de venta del 30% y 250.000 desalojos, ahora la culpa del problema será de los siete diputados de Junts. Que sí, que sí", ha escrito Crusset en un comentario publicado en 'X' y recogido por Europa Press.

Durante la defensa del primero de los decreto, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado a Junts que el texto del Gobierno recoge el 90% de sus peticiones y ha llamado a sus diputados a apoyarlo y tramitarlo después como un proyecto de ley para introducir los cambios que consideren oportunos.