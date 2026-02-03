Junts se reserva su voto al decreto sobre el escudo social hasta leer la "letra pequeña"

Los diputados de Junts en el pleno del Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quiere leer "la letra pequeña" del decreto ley del conocido como 'escudo social' aprobado por el Gobierno antes de adelantar si apoyarán o no su convalidación y se ha congratulado de que finalmente el Ejecutivo haya accedido a incluir la revalorización de las pensiones en una norma específica que sí respaldarán.

En unas declaraciones distribuidas por su formación, Nogueras rehúsa adelantar su posición ante el otro decreto, pero ya anticipa que Junts no permitirá que se alargue una situación, a su juicio, "totalmente injusta" como es que el coste del escudo social, con el que tanto "se llena la boca el Gobierno", lo sigan asumiendo "los pequeños propietarios y los vecinos".

Y es que, desde su punto de vista, el coste de la moratoria de los desahucios de personas vulnerables debería correr por cuenta del Gobierno. "Si hay dinero para pagar millones de euros a los inspectores de Hacienda, tiene que haberlos para pagar a aquellas personas que realmente lo necesitan", ha subrayado.

Según Nogueras, el Ejecutivo de coalición ha tenido "seis años para encontrar una solución" a lo que ella denomina "el problema de las ocupaciones", pero ha sido incapaz de "hacer los deberes" en esta materia.

EL GOBIERNO SE HA TENIDO QUE "TRAGAR EL SAPO"

Eso sí, se ha jactado de que su grupo ha forzado la rectificación del Gobierno que la semana pasada "se equivocó" intentando "colar y hacer pasar por buenas las ocupaciones y los impagos" en el decreto ley relativo a la subida de las pensiones. "Se comió el sapo", ha resumido en una entrevista en 'laSexta' recogida por Europa Press.

Junts garantiza su apoyo al decreto ley específico de las pensiones, porque así lo había reclamado, pero insiste en que no se pronuncia del 'escudo social' hasta leer "la letra pequeña". "Nosotros no vamos a cubrir o a tapar o a intentar blanquear un gobierno que no ha hecho los deberes", ha recalcado en la entrevista.

Según indica, aún no ha hablado con el Gobierno sobre este nuevo decreto del escudo social, pero ya ha adelantado que el acuerdo alcanzado con el PNV para librar de la suspensión de desahucios a los propietarios de una única vivienda en alquiler puede ser sólo "una tirita". "Vamos a ver el decreto ley en el BOE, pero yo me temo que será el mismo decreto con alguna tirita que es lo que hacen siempre", sospecha.