Junts se suma al PP para aprobar la creación de la comisión de investigación del Senado sobre la situación ferroviaria

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Junts ha apoyado este miércoles la propuesta del PP para la creación de la comisión de investigación del Senado sobre la situación ferroviaria en España, argumentando que en Cataluña están "muy quemados" con Rodalies y reivindicando la necesidad de tener más información sobre el estado de las inversiones y la ejecución de las mismas.

La iniciativa ha salido adelante en el Pleno de la Cámara Alta con los 150 votos a favor del PP, Junts, UPN y Vox, las 15 abstenciones de ERC, EH Bildu, el senador de las Islas Pitiusas, Juanjo Ferrer, Geroa BAI, Compromís, Agrupación Socialista Gomera, Más Madrid y Coalición Canaria, y los 96 votos en contra de PSOE y el resto de grupos.

"NADIE SE FÍA DE LOS TRENES"

El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha puesto de manifiesto el "deterioro" del servicio ferroviario desde que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llegó a la Presidencia del Gobierno, asegurando que "gracias a Sánchez nadie se fía ya de los trenes" en España.

"Cuando subimos a un tren tenemos tres necesidades: llegar a nuestro destino, llegar a tiempo y que el viaje sea lo más cómodo posible. Si la gente no se fía es porque esas certezas se las ha cargado Sánchez", ha lamentado, exponiendo que los trenes "se tambalean ", "vibran", "ya no son cómodos" y "no llegan a tiempo".

Díez de Revenga ha tildado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "camorrista", y a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, que hoy se encuentra en prisión, como "el mafioso, el chorizo y el putero". "¿Y estos son los que el PSOE decide qué son las mejores personas para encargarse del servicio ferroviario del país?", se ha preguntado.

EL PRECEDENTE DE ANGROIS

En respuesta al PP, el senador del PSOE Alfonso Gil ha contrapuesto la gestión del Gobierno en el accidente de Adamuz con la del PP durante el accidente de Angrois (Galicia), subrayando que mientras que Puente "ha batido el récord de comparecencias en las Cortes Generales", los 'populares' se "escondieron" y no dieron explicaciones.

En ese sentido, ha acusado al PP de "insensibilizar a la sociedad española despreciando a las víctimas" de otros siniestros como el del Yak-42. "Ustedes quieren ruido, ruido y más ruido", ha criticado.

Desde ERC, la senadora Laura Castel ha pedido "poner luz" a la estructura del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), una institución donde la "opacidad es impenetrable al control parlamentaria" y en la que la responsabilidad "se diluye", por lo que ha pedido "que fluya la documentación de verdad y la rendición de cuentas".

LOS CATALANES, "QUEMADOS" CON RODALIES

El senador de Junts Joan Bagué ha avanzado que su grupo sí apoyará la creación de la comisión de investigación porque los catalanes están "quemados" con Rodalies y las "continuas averías e incidencias" que sufren los viajeros, por lo que ha considerado "importante" tener la capacidad de "aumentar la información de la que se pueda disponer" respecto a las inversiones.

Por su parte, el senador de EH Bildu Josu Estarrona ha enmarcado la creación de la comisión de investigación en una "estrategia de desgaste" del PP, generando un relato de "caos en el Estado español" por culpa de "un gobierno incapaz de dar respuestas a los problemas de la gente", si bien ha reconocido que se pueden hacer "críticas" a las políticas ferroviarias del Ejecutivo.

Más crítico con el PP se ha mostrado el senador del PNV Igotz López, que aunque ha considerado que la situación de la red ferroviaria es "preocupante", su grupo no puede apoyar la creación del organismo que pretende el PP porque en estos momentos hay "Una investigación técnica pendiente" en relación al accidente, y hasta que no haya unas conclusiones no se podrán depurar las responsabilidades. "Esto es más un escarnio que un análisis serio", ha resumido.

También ha cargado contra el PP el senador de Compromís Enric Morera, que ha dicho que los 'populares' "no son de fiar" porque no han citado a comparecer al expresidente de la Comunitat Valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la gestión política de la dana.

En opinión de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, se ha generado "un clima de desconfianza y preocupación" sobre el sistema ferroviario después de los "hechos gravísimos" del accidente de Adamuz, que han puesto en el foco "el incremento de las incidencias, las limitaciones temporales de velocidad, la inestabilidad en la dirección de los gestores públicos o la infraejecución".

Y el senador de Vox Fernando Carbonell ha incidido en la importancia de abordar la planificación del mantenimiento de la red ferroviaria, la ejecución presupuestaria, la gestión de las limitaciones de velocidad o la estructura directiva de las empresas públicas, además de la respuesta institucional ante los accidentes.