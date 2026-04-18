Junts ya avisa de que el Gobierno no tiene opción de recuperar relaciones: "Esta gente no cumple"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante un pleno en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha descartado este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga alguna opción de recuperar las relaciones con su partido porque, según ha apuntado, tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon, pero también porque "esta gente no cumple".

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Nogueras ha confirmado que Junts sigue sin tener relaciones con el Ejecutivo y ha dado a entender que no hay manera de que se pueda reconducir la situación.

Ha explicado que su partido ya dio la oportunidad al Gobierno de poder "cambiar las cosas de verdad" y no la aprovechó, y que ahora ya no les vale que, vía reales decretos, cumplan algunos de los acuerdos que estaban 'congelados'. "Las cosas no se hacen así", ha aseverado Nogueras, apuntando que, en todo caso, la lista de pendientes es "larga".

Preguntada sobre qué tiene que pasar para cambiar esta situación, la independentista catalana ha respondido que Junts no tiene por qué decir lo que hay que hacer. "Nosotros llegamos a un acuerdo con esta gente, y esta gente no cumplió", ha recordado, apuntando que la pregunta más bien debería ser "si el Gobierno está dispuesto a cumplir porque, hasta la fecha, no lo han hecho".

En todo caso, "la oportunidad para cambiar las cosas la han tenido y no la van a tener", ha advertido Nogueras, quien ha aprovechado para cargar contra el Gobierno por seguir "vendiendo" a la gente que puede "cambiar las cosas" cuando no tienen mayoría parlamentaria para hacerlo. "La única cosa que está haciendo este Gobierno hasta el día de hoy es gestionar el miedo para que todo siga igual", ha criticado.

LA VUELTA DE PUIGDEMONT NO INFLUIRÁ

También ha querido dejar claro que la vuelta de expresidente Carles Puigdemont tampoco ayudará a restablecer la relación con el Gobierno. "La vuelta de Puigdemont sólo ayudaría a que se hiciera justicia y ya está", ha remachado la portavoz de Junts, quien considera una "barbaridad" que en un país de la UE como España se apruebe una ley en el Congreso (la de Amnistía) y "el sistema judicial no la aplique".

Preguntada sobre si le inquieta que se esté postergando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Nogueras ha denunciado que este retraso vaya a dilatar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Con todo, ha recordado que el expresidente lleva ya ocho años fuera y que seguirá batallando "pase lo que pase".

Sobre si cree que los efectos de la guerra en Oriente Próximo harían necesarios unos Presupuestos Generales, la diputada catalana ha destacado que el Gobierno lleva "no sé cuántos años" sin ellos para advertir de que, en caso de que los acabara presentando, Junts no los respaldaría, "y menos" cuando Cataluña no ha cobrado los últimos 20 presupuestos.

"Si alguien se piensa que nosotros seremos el tonto útil que le va a dar un titular a los socialistas y unos Presupuestos cuando a nosotros no nos ha pagado lo que nos toca, pues está muy equivocado", ha abundado.

TAMPOCO HAY RELACIONES CON EL PP

A Nogueras también se le interrogado sobre cómo están las relaciones con el PP, a lo que ha respondido que "no hay relación, como no la hay con el PSOE" más allá de las conversaciones políticas que se dan en el marco del Congreso y con todos los grupos parlamentarios.

En este punto, sobre el hecho de que los futuros pactos del PP y Vox en algunas comunidades autónomas alejen el hipotético apoyo de Junts a Alberto Núñez Feijóo, Nogueras se ha preguntado cuándo ha estado cerca el respaldo de su partido al líder de los 'populares'.

Es más, ha puesto de relieve que si España no gobierna el PP y Vox es gracias a los siete votos de Junts. "A mí me hace mucha gracia cuando nos intentan poner en el saco de PP y Vox", ha comentado.

Por último, sobre si vería bien una moción de censura contra Sánchez, la dirigente de Junts ha contestado que no les ha llegado de ningún partido que la quiera representar, pero se ha congratulado de que se ponga "toda la responsabilidad" a sus siete escaños. "Nunca tan pocos habían hecho tanto por Cataluña", ha apostillado.