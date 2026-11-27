Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto central del Día de la Policía en Vigo - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha criticado este viernes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiera conceder medallas de plata 'pensionadas' a una docena de comisarios "afines" después de las elecciones generales del 29N.

En un comunicado, este sindicato de la Policía Nacional ha denunciado que la intención del Ministerio es celebrar un acto institucional el 13 de enero para hacer entrega de las condecoraciones a doce comisarios, de los que seis están ya jubilados.

En en este sentido, Jupol ha criticado que se equiparen actuaciones de dirección y coordinación de dispositivos como el de la crisis de Ceuta con "intervenciones heroicas" de policías que se han jugado la vida, como enfrentarse a un atentado o recibir 17 puñaladas en acto de servicio.

También ha criticado que se siga recurriendo a la ley de 1964 al Mérito Policial cuestionada por los tribunales, así como que la Dirección General de la Policía "vuelva a ignorar" que la Audiencia Nacional anuló con anterioridad concesiones de la medalla de plata al entender que deben reservarse para "actuaciones que excedan notoriamente del cumplimiento normal de las obligaciones del puesto".