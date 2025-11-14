Jupol denuncia una agresión a un policía en Vallecas y llama a una concentración en Interior el próximo miércoles

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol ha denunciado este viernes la "brutal agresión" sufrida por un agente en la madrugada del 14 de noviembre en el barrio de Entrevías, en Vallecas (Madrid), cuando se encontraba fuera de servicio cenando en un establecimiento de la zona.

Jupol ha anunciado que el próximo miércoles, 19 de noviembre, se concentrará junto a la asociación de la Guardia Civil Jucil frente al Ministerio del Interior ante lo que califican como oleada de agresiones.

"La pasividad del ministro no es solo mala gestión: es abandono deliberado, por eso exigimos su dimisión inmediata", ha señalado, reiterando su petición de que el titular del Interior dimita.

INVESTIGACIÓN CON DOS DETENIDOS

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que un agente fuera de servicio recibió varios golpes esta madrugada en Entrevías cuando cenaba en un restaurante después de que un grupo de seis o siete personas le golpeara reiteradamente, provocándole contusiones en cabeza, nariz y zona lumbar.

Estas fuentes de la Policía han señalado que el agente fue increpado por una persona desde fuera del local en el que estaba cenando y que, al salir, había un grupo de siete personas esperando para propinarle una paliza. Según estas fuentes, hay dos detenidos.

Según ha detallado Jupol en un comunicado, el policía fue "emboscado por un grupo de al menos siete individuos, que lo golpearon, derribaron y patearon en la cabeza y el torso mientras vociferaban insultos".

"Madero de mierda", "tenéis que estar todos muertos" o "ahora no eres tan valiente estando solo" fueron algunos de los improperios que el grupo de agresores lanzaron contra el agente de la Policía Nacional.

PROTESTAS TRAS TIROTEO EN ISLA MAYOR

El agente, que fue reconocido como policía por los agresores, sufrió graves lesiones, llegando a perder el conocimiento debido a la violencia de los golpes, según ha continuado Jupol, que ha destacado la "rápida intervención de varios indicativos de Policía Nacional y Policía Municipal, así como de un equipo sanitario del SAMUR, que lo trasladó de urgencia al Hospital".

Jupol ha puesto este caso como ejemplo de la necesidad de que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska atienda a sus demandas, tras el tiroteo en el que resultó herido un agente de la Policía en una operación contra el narcotráfico en Isla Mayor (Sevilla) o el recibimiento a disparos de los agentes en otro operativo en El Casar de Escalona (Toledo) --con un abatido por el GEO--.

En concreto, exigen medidas como endurecimiento de las penas por agresiones a agentes de la autoridad, la dotación individual y obligatoria de chalecos antibalas para todos los agentes, la sustitución inmediata de materiales caducados u obsoletos y un equipamiento balístico moderno para unidades con riesgo operativo.