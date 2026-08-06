Justicia impulsa el pago de tasas con TPV o Bizum: hasta ahora se han realizado 15.800 pagos, la mayoría con tarjeta

Archivo - Una persona manda un bizum, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha impulsado un nuevo sistema de pago de tasas en línea a través de métodos como el Terminal de Punto de Venta (TPV) o Bizum. Desde su puesta en marcha se han realizado más de 15.800 pagos, la mayoría de ellos con tarjeta (65%), mientras que el Bizum concentra el 35% restante.

Los nuevos sistemas mejoran la protección de datos, puesto que el Ministerio no tiene acceso a la información bancaria de los ciudadanos. Los pagos se realizan directamente en la plataforma segura del proveedor del TPV, cumpliendo así con la normativa europea de protección de datos, según ha informado el Gobierno en una nota.

Este sistema, que se ha aplicado en trámites como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, solicitudes de nacionalidad o últimas voluntades, cumple con los estándares internacionales de seguridad y se ha diseñado con el objetivo de que cualquier persona pueda realizar el pago aunque no sea quien realiza el trámite, añade Justicia.

Además de TPV y Bizum, el Ministerio permite el pago a través de tarjetas compatibles, esto es, tarjetas extranjeras, con el objetivo de facilitar el acceso al pago de las personas de dentro y fuera de España.

Aunque el pago con tarjeta sigue predominando, el Bizum comienza a extenderse como uno de los medios de pago más utilizados, especialmente en trámites como la solicitud de antecedentes penales, donde supera el 37% de las operaciones, indica el Ejecutivo.

En los procedimientos de últimas voluntades y seguros de vida, su uso se sitúa entre el 21% y el 24%. Por su parte, en las solicitudes de nacionalidad se mantiene una pauta similar, con preferencia por la tarjeta (71,9%) frente a Bizum (28,1%).