Koldo García pide ser absuelto por el juicio de las mascarillas y solicita la testifical de Illa, Marlaska y Armengol

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo su absolución de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, que también sentará en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogada pide que declaren como testigos en la vista oral el exministro de Sanidad y presidente catalán, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la expresidenta de las Islas Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En el mismo, la representación de Koldo García carga contra De Aldama, un "ornitorrinco procesal" al que acusa de mentir en su propio escrito de defensa, en el que afirma que acordó repartir con Ábalos y Koldo "aproximadamente el 50% de las comisiones" que cobró por los contratos.

"Dichas acusaciones se articulan sobre una construcción meramente especulativa, una fabulación de los acontecimientos que carece del más mínimo sustento indiciario o probatorio, vulnerando con ello el principio de presunción de inocencia de mi representado", afirma la defensa de Koldo, que pide que el interrogatorio de De Aldama preceda al del resto en el juicio y se someta al régimen de contradicción propio de un testigo.

Cabe recordar que la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo --ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre-- y siete años para De Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.