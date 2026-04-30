Koldo niega que recibiera 10.000 euros al mes de Aldama y dice que su hermano fue a Dominicana a por documentación

El exasesor ministerial Koldo García durante su declaración como acusado en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exasesor ministerial Koldo García ha negado este jueves en el juicio en el Tribunal Supremo que recibiera 10.000 euros al mes del empresario y presunto conseguidor de la trama de mascarillas, Víctor de Aldama. También ha negado que recibiera regalos y ha respaldado la versión de su hermano Joseba al afirmar que viajó a República Dominicana a por documentos y no a por dinero.

El fiscal Alejandro Luzón le ha preguntado por los "pagos recurrentes" que Aldama ha declarado que realizó a favor de Koldo García desde octubre de 2019 y luego a través de su hermano Joseba hasta aproximadamente agosto de 2022.

Koldo ha contestado con un "no" y luego ha reprochado al fiscal que no le hubiera llegado a preguntar directamente si Aldama le pagaba 10.000 euros al mes. "¿Quiere la pregunta? ¿Recibía usted 10.000 euros al mes de Víctor de Aldama?", ha dicho el fiscal, a lo que el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes ha contestado de forma rotunda: "No".

A continuación, el representante del Ministerio Público le ha preguntado si Aldama le hizo algún regalo, aludiendo a una moto, un tratamiento o un vehículo para su esposa. "No me lo regaló", ha indicado Koldo.

El acusado ha rebatido la versión de Aldama para sostener que lo único que hizo fue hablar con este último de que necesitaba un coche para ir al trabajo, pero que lo pagó él, como también hizo con una moto.

Acto seguido, ha criticado que se aludiera a la vida privada de su mujer y ha negado que fuera Aldama quien pagó un tratamiento de fertilidad, ya que le devolvió el dinero "en tres veces" que el presunto conseguidor de la trama había adelantado con una tarjeta de crédito en la que disponía de saldo.

SU HERMANO JOSEBA EN DOMINICANA

El fiscal también se ha interesado por dos viajes a República Dominicana de su hermano de Koldo a petición de Víctor de Aldama, recordando una conversación telefónica en la que le reprochaba los "marrones" en los que le estaba metiendo.

Koldo García se ha referido a su hermano como "tarado" porque "es muy dado a darse a la aventura" y ha respaldado su declaración como testigo en el Supremo, al decir que ese viaje tuvo por objeto traer a España un sobre con documentación, a petición de Aldama.

El exasesor ministerial ha afirmado que su hermano conoció a una chica y se cogió un avión para ir a República Dominicana, además de que, en paralelo, estaban interesados para implantar un negocio de fruta tropical en España.

"Es totalmente cierto que mi hermano coge una documentación y la trajo, totalmente cierto", ha expuesto, añadiendo que Joseba "ni tocó, ni abrió" ese sobre y que, además, "pasó todos los controles de seguridad".

"Mi hermano cogió el sobre, estoy totalmente convencido de que ni lo tocó, ni lo abrió, ni nada por el estilo, porque lo conozco; y pasó todos los controles de seguridad", ha relatado.

NOTA MANUSCRITA DE 10.000 EUROS

El fiscal también le ha preguntado por una nota manuscrita encontrada el 20 de febrero del 2024 en el registro de su vivienda en la que aludía a un pago en metálico de 10.000 euros. Koldo lo ha relacionado con varios "proyectos" buscando una "salida profesional".

Koldo se ha quejado de que esa nota, aún pudiendo ser suya, está "recortada". "Puede estar relacionado con los negocios que yo quería abrir en Latinoamérica", ha apuntado, citando 16 viajes a países como Ecuador, Perú o Argentina.

"Puede ser de lo que nosotros teníamos previsto ingresar para poder realizar ese trabajo, porque solamente en viajes se te van alrededor de los 5.000 a 6.000 euros", ha añadido.