La LeCrim abre otro choque en el Gobierno: Sumar avisa al PSOE que no la apoyará si restringe la acusación popular

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada este martes en el Consejo de Ministros, ha vuelto a provocar un choque interno en el Gobierno, al advertir Sumar que no apoyará la norma cuando llegue al Congreso si persiste la limitación de la acusación popular en el texto.

En un comunicado, Sumar ha expresado este martes su rechazo a limitar el ejercicio de la acusación popular por parte de asociaciones, sindicatos y la sociedad civil en general, trasladando su discrepancia al PSOE

El socio minoritario del Ejecutivo ha defendido que a lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como "imprescindible" para "el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político".

Por otro lado, ha enfatizado que es necesario que la nueva ley contenga "más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso, y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado".

Por todo ello, Sumar ha mostrado su disconformidad en el seno del Ejecutivo y avanza que no apoyará en el Congreso restringir la acusación popular. En su lugar, ha proclamado que trabajará para su "fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas en la ley".