Leire Díez admite que Santos Cerdán le envío un mensaje de "ánimo" tras salir ella del calabozo

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez ha reconocido que "cree" que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán le envió un mensaje de "ánimo" tras salir del calabozo, un gesto que ha precisado que no se trató de una llamada telefónica y que ha enmarcado en un trato personal y no en una relación política o profesional con la cúpula del partido. Además, ha anunciado que hoy presenta en el Juzgado un escrito con el contenido entero de la reunión por videollamada con el empresario huido Alejandro Hamlin y apunta a un guardia civil como filtrador de parte de ese contenido.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press , en la que ha precisado que no recuerda haber recibido una llamada telefónica de Cerdán tras su detención, sino "un mensaje breve de ánimo", en un momento en el que, según ha explicado, se encontraba "en shock" y tardó varios días en recuperar el teléfono móvil.

Las declaraciones de Díez se producen después de que Cerdán confirmara el pasado lunes ante el juez del denominado 'caso Leire Díez' que se reunió en dos ocasiones con ella en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle Ferraz, encuentros en los que, según declaró, la exmilitante les ofreció audios e información sobre negocios vinculados a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, material que aseguró que no les interesó porque ya era conocido públicamente.

Cerdán, investigado en una de las ramas del 'caso Koldo' relativa a presuntos amaños de obra pública, sostuvo además que no conocía previamente a Díez y negó que desde el PSOE nacional se le pagara cantidad alguna. Según indicó, únicamente mantuvo contacto con ella los días de las reuniones y cuando él salió de prisión provisional el pasado mes de noviembre.

Díez tampoco ha desvelado cómo se organizaron las reuniones con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con el número dos del jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Antonio Hernando en Ferraz. Pero sí ha precisado que esa información no podía hacer daño a Pedro Sánchez.

DOCUMENTOS "FABRICADOS"

Por otro lado, Díez ha insistido en que nunca ha sido cargo orgánico del PSOE ni ha estado contratada por Ferraz, y ha atribuido las informaciones publicadas sobre su papel a documentos "fabricados" y a una campaña de acoso mediático.

También ha rechazado que las grabaciones difundidas sobre la reunión por videollamada de ella con Alejandro Hamlyn, el empresario acusado de fraude fiscal y huído en Dubai en el momento en el que se produjo el encuentro. En ese encuentro estaban también el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

En estos audios se la escucha pedir información comprometida contra la UCO y contra el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, quien dirige las investigaciones de los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Según Leire Díez, lo que se ha conocido es un "trozo manipulado de una reunión" y no el contenido íntegro. Por ello, ha apuntado que el contenido "forma parte del escrito" que va a presentar hoy su abogada en el Juzgado número 9 de Plaza de Castilla, en el que se instruye un caso contra ella.

Díez ha asegurado que confía en que el análisis íntegro de las grabaciones y la documentación que su defensa presentará ante el juzgado permita aclarar su papel y demostrar que no participó en ninguna maniobra irregular.

En la entrevista también ha apuntado que el escrito expondrá que "una persona vinculada de alguna manera, con medallas o sin ellas, como sea, a la Guardia Civil", ha filtrado parte de esa información. Unos datos, ha dicho, que consiguió "aprovechando la posición vulnerable de una persona", de manera "ilícita" y que no tenía autorización para difundir.

Al ser preguntada si tiene algo que ver en la filtración de esa información el ministro del Interior, ha asegurado que espera que no y que esto lo haya hecho uno de esos "versos" sueltos que siempre hay en todos los libros.

Asimismo, ha negado haber actuado como intermediaria del partido o formar parte de ninguna "cloaca", y ha asegurado que su actuación siempre fue como periodista, extremo que ya defendió en su declaración judicial del pasado 17 de noviembre.