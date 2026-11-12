Leire Díez asegura en su libro que "satélites" del PP le ofrecieron dos millones para que "mintiera sobre Pedro Sánchez"

Archivo - La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. - MATIAS CHIOFALO - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez, investigada en la Audiencia Nacional por coordinar una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectasen al PSOE, ha publicado un libro en el que asegura que "satélites" del PP le ofrecieron dos millones de euros y el pago de su defensa para que "mintiera sobre Pedro Sánchez", el presidente del Gobierno.

Díez detalla a lo largo de más de 400 páginas su versión de los hechos en un libro que ha titulado 'Desmontando Las Cloacas: Diez años de policías, fiscales y periodistas en el archivo de Patricia López', al que ha tenido acceso Europa Press.

En uno de sus capítulos, la exmilitante socialista cuenta que si al exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas', "le ofrecieron pagarle la defensa y un millón de euros más para que mintiera sobre Pedro Sánchez", a ella le ofrecieron "el doble: dos millones de euros".

Díez explica que "el encargo era el mismo" que Koldo declaró ante el Supremo, "atacar al Gobierno inventándose cosas". "A mí la oferta me llegó acompañada de advertencias sobre mi situación judicial y de promesas de 'ayudas' para quienes participáramos en aquel trampantojo de justicia", precisa la exmilitante socialista.

Asimismo, señala que la oferta no la trajo "nadie con un carné de Génova en la cartera", sino "los satélites: abogados e intermediarios que no necesitan un despacho en la sede del partido para moverse en su órbita, y que conservan intactos los contactos de la época de las cloacas" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"Se presentan como profesionales independientes, como amigos dispuestos a ayudar o como simples mensajeros. Trasladan cifras, condiciones y advertencias. Y nunca enseñan quién firma el cheque", relata.

Díez niega haber aceptado dicha oferta y explica que por eso "no hay factura, ni contrato, ni transferencia", pero asegura que cuenta con "testigos" y con los "mensajes que hablan de las 'ayudas'".

Cuando el nombre de Díez salió a la luz, la exmilitante socialista negó haber mantenido una relación "política, personal o de colaboración oficiosa" con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán --investigado en la Audiencia Nacional por presuntamente dirigir dicha trama-- y aseguró que todos los trabajos de "investigación" que había realizado "verán la luz en uno, dos o tres libros" sobre el "mal funcionamiento de las instituciones" y que es una labor que no ha realizado "para el PSOE", sino en favor del "Estado de derecho".