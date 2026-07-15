Lesmes considera "absolutamente irreal" acusar a los jueces de tomar decisiones para perjudicar al Gobierno

Archivo - El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a su salida de un acto en el Tribunal Constitucional - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 15 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes ha reivindicado este miércoles la independencia de los jueces como la garantía para controlar la "arbitrariedad en el ejercicio del poder" y ha defendido que es "absolutamente irreal" acusarles de tomar decisiones en bloque para perjudicar al Gobierno.

Lesmes ha calificado de "falacia" el intento de "erosionar la legitimidad judicial" anteponiendo la voluntad del gobernante a la ley, recordando que el Poder Judicial constituye el "último bastión" en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Así lo ha dicho durante uno de los cursos de verano de CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial, un día después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

"Dar a entender que los jueces se reúnen, se ponen de acuerdo, tienen estrategias políticas y deciden fastidiar básicamente al Gobierno es absolutamente irreal", ha dicho.

Lesmes ha recalcado que en la España actual "los jueces controlan el poder y controlan especialmente la arbitrariedad en el ejercicio del poder desde la ley", una función que considera "una de las esencias del Poder Judicial".

CONTRA LA EROSIÓN DE LA LEGITIMIDAD JUDICIAL

"Parece que el principio democrático y el Estado de derecho son incompatibles entre sí, que la voluntad del gobernante por el hecho de haber sido elegido democráticamente ha de primar sobre la voluntad de la ley", ha continuado.

En este sentido, ha recordado que el Poder Judicial no es una "entidad unitaria" que actúe bajo estrategias políticas. "Cuando se habla del Poder Judicial como poder, se refiere a cada uno de los jueces individuales que lo integran, que no están subordinados entre sí, ni están subordinados a sus presidentes (...) ni tampoco al Consejo General del Poder Judicial", ha expresado.

Lesmes ha destacado el sistema de acceso a la carrera judicial, ya que permite que los jueces "no deban su puesto" a nadie, así como la "inamovilidad judicial" que impide que un juez pueda ser cesado o trasladado libremente por el poder político si su investigación resulta molesta.

Finalmente, Lesmes ha recordado que el juez español es también un "juez comunitario" y que el respeto al Estado de Derecho es una "condición inexcusable" para pertenecer a la Unión Europea. En este sentido, ha hecho especial hincapié en el "principio de no regresión" derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).