Lesmes dice que se esforzará para que el CGPJ nombre sus candidatos al TC a tiempo pero que no lo puede garantizar

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha asegurado este jueves desde La Palma que, si finalmente las Cortes aprueban la propuesta del Gobierno para que el CGPJ nombre a sus dos candidatos del Tribunal Constitucional (TC) antes del 13 de septiembre, se esforzará para que así sea, si bien ha subrayado que tampoco lo puede garantizar porque para ello deben ponerse de acuerdo al menos 12 de los 18 vocales actuales.

En declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, Lesmes se ha referido a la enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) introducida por el PSOE para que, una vez recuperada su capacidad de nombrar a sus dos candidatos al TC, el CGPJ lo haga "en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior", que fue el 12 de junio, lo que sitúa la fecha en el 13 de septiembre.

"A mí me corresponde convocar el Pleno, pues yo convocaré un Pleno en un tiempo razonable y fijaré el orden del día (...), con anterioridad a esa fecha", ha afirmado Lesmes.

No obstante, al mismo tiempo ha resaltado que "es necesario algo más que convocar un Pleno y fijarlo en el orden del día", "y es que los vocales se pongan de acuerdo en dos candidatos". "Yo me esforzaré en que esa situación se dé, pero tampoco la puedo garantizar", ha acotado.

Lesmes ha explicado que la LOPJ establece que el CGPJ debe elegir a sus dos candidatos al TC por una mayoría de tres quintos, lo que implica que esos dos aspirantes deben suscitar el consenso de al menos 12 vocales.

ALERTA SOBRE LA SITUACIÓN EN EL TS

Por otro lado, interrogado sobre la proposición de ley que, previsiblemente quedará aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados para que el CGPJ recupere su capacidad de nombrar a los dos magistrados del TC, Lesmes ha dicho que le parece "bien", aunque ha apostillado que no está "muy de acuerdo" con que "no se restablezcan otras competencias, como es la de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo (TS)".

En este sentido, ha incidido en que el Supremo está teniendo "importantes problemas de funcionamiento" debido a las vacantes que se van generando y que no se pueden cubrir por la reforma aprobada en marzo de 2021, a propuesta de Gobierno, que impide a un CGPJ con el mandato caducado --como el actual-- realice nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

"El Tribunal Constitucional es importante pero también el Tribunal Supremo, que presta un servicio esencial y se está resintiendo. Valoro el restablecimiento de competencias, pero hay que hacerlo con el Supremo también", ha reclamado, haciendo hincapié en que la situación del TS está generando un "perjuicio" a los españoles.

PIDE A LOS PARTIDOS "SENTARSE A HABLAR"

Con todo, Lesmes ha enfatizado que con la renovación del CGPJ "desaparecen" los problemas porque se recupera toda la capacidad para realizar nombramientos, destacando que el plazo para pactar un nuevo Consejo "se ha excedido de forma extraordinaria", transcurridos ya más de tres años.

Además, se le ha preguntado sobre las recomendaciones de la Comisión Europea, la cual ve "prioritario" renovar el CGPJ pero exige "inmediatamente después" una reforma del sistema de elección de los vocales en línea con los estándares europeos, que implican que al menos la mitad de sus miembros sean designados directamente por los propios jueces.

El presidente del CGPJ se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con las conclusiones de Bruselas, fijando que "lo urgente es la renovación" pero apostillando que "si los estándares europeos van en una determinada dirección habrá que atenderlos".

Para Lesmes, es una "obviedad" que el actual sistema no funciona, por lo que cree "razonable" que los partidos políticos "se sienten a hablar de cómo mejorarlo". "No digo que haya que llegar a un determinado puerto, se puede llegar a ese puerto o a otro, pero qué menos que hablar". "Me sorprende la incapacidad de los grupos políticos para llegar a un acuerdo", ha confesado.