Los letrados del Congreso avalan la apertura de un expediente sancionador a la diputada del PP que mostró gas pimienta

La diputada del PP, Ana Vázquez, cuando abandonó el hemiciclo a instancias de Francina Armengol - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los letrados del Congreso ven motivos para abrir un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez que en el último Pleno exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo y fue obligada a desalojar el Salón de Plenos al considerarse el spray como un arma cuya tenencia prohíbe el Reglamento.

Fue la propia presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, quien justificó su decisión de echar a la diputada apelando al artículo 101 del Reglamento del Congreso, que establece "la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada por razón de disciplina parlamentaria" a quien porte armas dentro del recinto parlamentario.

La decisión de abrir el expediente corresponde a la mesa del Congreso, que se reúne este martes, pero el informe de los letrados ya ve motivos para tomar esa decisión, admitiendo que no existen precedentes en la historia parlamentaria de nuestra Constitución de un caso así de armas en el hemiciclo.

En su informe, al que tuvo acceso Europa Press, los letrados dan por hecho que un bote de gas pimienta, aunque se trate de un spray de autodefensa, legalmente se considera un arma, y que el reglamento castiga el hecho de "portarlo", sin reparar en que se haya llegado a usar o no, o en que se haya empleado o no como amenaza.

Por tanto, los servicios jurídicos ven motivos para abrir el expediente sancionador, si bien precisan que, antes de proponer una sanción, el órgano de gobierno de la cámara debe escuchar a la diputada afectada, que tiene derecho a presentar alegaciones. También remarcan que, si finalmente el expediente acaba en una propuesta de suspensión de la diputada, deberá tenerse en cuenta "la proporcionalidad y la necesidad de motivación".

La propuesta de sanción, si finalmente se acuerda en la Mesa tras escuchar a la diputada, deberá votarse en el Pleno del Congreso en una sesión a puerta cerrada, y los letrados ya apuntan que la afectada no podrá participar.