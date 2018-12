Los letrados del Congreso permiten votar la senda de déficit del Gobierno, aunque no cumplió la ley

Publicado 18/12/2018 15:09:15 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los letrados del Congreso han constatado que el Gobierno no cumplió la Ley de Estabilidad Presupuestaria al presentar su senda de déficit, pero creen que ello no impide que el programa del Ejecutivo sea votado este jueves en el Pleno de la Cámara.

La pasada semana, la Mesa del Congreso encargó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre los objetivos de déficit y de deuda aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez al tener dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Estabilidad.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno debe volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes. Las dudas legales se basan en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó "exactamente" las mismas cifras que ya fueron rechazadas en la Cámara Baja y lo hizo no en el plazo de un mes, sino cuatro meses y medio después.

En concreto, la senda de déficit aprobada de nuevo por el Ejecutivo contempla un déficit del 1,8% para 2019, un 1,1% en 2020 y cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP para esos ejercicios.

LA TRAMITACIÓN CONTINÚA, AUNQUE SE RECHAZARÁ

No obstante, el órgano de gobierno de la Cámara no paralizó la tramitación parlamentaria del documento del Gobierno y la Junta de Portavoces acordó horas después fijar para este jueves su debate y votación.

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el informe de los letrados admite que el Gobierno no cumplió la ley porque presentó la senda de estabilidad cuatro meses y medio después de que se rechazara la anterior, pero consideran que estos incumplimientos no tienen entidad suficiente como para impedir su debate y votación en el Pleno de la Cámara.

En todo caso, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ya ha dado por hecho este martes que la nueva senda de déficit no se va a aprobar: "No va a salir adelante de todas todas porque en el Senado no va a salir adelante", ha declarado al término de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.