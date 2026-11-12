El Liceu acogerá por tercer año consecutivo la entrega de los Princesa de Girona el próximo 22 de julio

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante la XXXVIII reunión de la comisión delegada de la Fundación Princesa de Girona, en el Palacio de la Zarzuela - Casa de S.M. el Rey

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entrega de los Premios Princesa de Girona 2027 por parte de la Princesa Leonor tendrá lugar por tercer año consecutivo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona el próximo 22 de julio, según ha informado la Fundación Princesa de Ginora, que también ha anunciado las ciudades que recorrerá en esta ocasión el Tour del Talento.

Felipe VI y Letizia han presidido este jueves en el Palacio de la Zarzuela la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, durante la que se ha presentado el Plan de actuación de 2027 de la Fundación, que tiene como presidenta de honor a la hija mayor de los Reyes.

Como en años anteriores, la sexta edición del Tour del Talento arrancará en Cataluña. En concreto, lo hará del 8 al 12 de febrero en el entorno del río Besòs, con una capitalidad compartida entre Badalona, Santa Coloma de Gramanet y Sant Adrià de Besòs, tres municipios que trabajarán junto a la Fundación y con el apoyo de la Diputación de Barcelona para desplegar diferentes propuestas para los jóvenes de la zona, precisa el comunicado.

Será aquí donde se anuncie el primero de los premios, el de la categoría Social. El Tour continuará en Ciudad Real, del 8 al 12 de marzo, donde se desvelará el de CreaEmpresa; Cáceres, del 12 al 16 de abril, donde se anunciará el ganador en la categoría de Arte; Huelva, del 3 al 7 de mayo, donde se conocerá al ganador de Investigación, y concluirá en Las Rozas (Madrid), del 7 al 11 de junio, con el anuncio de los ganadores de las dos categorías internacionales: CreaEmpresa e Investigación.

"Desde la Fundación creemos que todos los jóvenes tienen talento y que lo que necesitan son espacios de inspiración, activación y conexión, donde puedan escuchar las experiencias de otros jóvenes y descubrir nuevas oportunidades. Y eso es precisamente lo que ofrece el Tour del talento", ha destacado el director general de la Fundación, Salvador Tasqué.

ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN

En este sentido, durante las cinco paradas del tour se llevará a cabo una programación dirigida a impulsar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, activar su talento y ofrecerles herramientas, referentes y oportunidades para ponerlo en acción, ha explicado la Fundación.

Las actividades se articularán en torno a ejes temáticos de especial relevancia para los jóvenes, como la empleabilidad y el emprendimiento, la orientación académica y profesional, la salud y la gestión emocional, el deporte, el propósito y el impacto social, la sostenibilidad, la tecnología y la inteligencia artificial.

Asimismo, y en el marco de su apuesta por reforzar el legado del tour, la Fundación trabajará para conectar las actividades desarrolladas durante cada parada con iniciativas que puedan mantenerse en el tiempo y generar nuevas oportunidades para los jóvenes una vez finalizada la semana del mismo. El objetivo no es otro que buscar que sirva de "punto de partida para generar conexiones, proyectos y oportunidades con continuidad".

Por otra parte, durante la reunión de la comisión deletada se han activado tres nuevos grupos de trabajo de la Fundación: Valores y Deporte, liderado por Carlos Godó, del Grupo Godó; Arte y Bienestar, encabezado por Ana Vallés Blasco, de Sorigué, y Tour del talento Princesa de Girona, dirigido por José Luis Rodrigo Escrig, de Fundación Ibercaja. Estos se suman a las otras siete comisiones ya existentes (Premios, Talento, Educación, Comunicación, Auditoría y Cumplimiento, Ecosistema, Finanzas).