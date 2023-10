El líder del PSE enmarca en la normalidad la reunión de Sánchez con Bildu y no ve ningún problema en citarse con Otegi

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha enmarcado en la "normalidad política" la próxima reunión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, con EH Bildu para negociar la investidura, defendiendo que él no ha tenido "ningún problema" en citarse públicamente con Arnaldo Otegi.

En su intervención este lunes en el Forum Europa Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, Eneko Andueza se ha referido a la reunión del próximo viernes del candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, con EH Bildu en el marco de las negociaciones para la investidura.

En cuanto a quienes deberían reunirse, si Sánchez con Arnaldo Otegi o con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aipzurua, el líder del PSE ha dicho que él se ha reunido públicamente con Arnaldo Otegi y no ha tenido "ningún problema".

"He hablado de las cosas que teníamos que hablar, que eran de las cosas que preocupaban a la ciudadanía, y le he dicho las cosas que le tenía que decir porque entendía que era mi responsabilidad. Eso también es la política, el diálogo, el debate y poner en el centro del tablero las cosas que verdaderamente importan", ha manifestado.

Según ha dicho, el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE "mantenga una reunión en una coyuntura política como la actual en la que se está negociando una hipotética investidura forma parte de la normalidad política".

Los socialistas, ha señalado, han sido el partido que "más ha reclamado la izquierda abertzale que abandonara la vía de la violencia para practicar la vía de la política y eso ha sido uno de los mayores triunfos en la historia del socialismo de este país y también en la historia del conjunto de este país".

Por ello, cree que sería "incoherente" por su parte, "dada esta coyuntura y viendo que la izquierda abertzale ya no está en la violencia sino que está en la política, no darle la posibilidad de que dos agentes políticos se reúnan en unas circunstancias como estas, como lo hacemos con el resto de fuerzas políticas". "Eso es normalidad política y no hay que darle más trascendencia que la que tiene", ha insistido.